Arsenal x Everton: horário, onde assistir e prováveis escalações

Arsenal: equipe busca ampliar a liderança para o rival Manchester City (Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images))
Freelancer
Publicado em 14 de março de 2026 às 06h00.
Arsenal e Everton se enfrentam neste sábado, 14, às 14h30, no Emirates Stadium, em Londres, pela 30ª rodada da Premier League. Os Gunners entram em campo para ampliar sua liderança e manter distância do rival Manchester City. Já os Toffees tentam pontuar para encostar no G6.
O Everton chega descansado após 10 dias sem entrar em campo, desde o confronto com o Burnley, no qual venceu por 2 a 0 pela Premier League. A equipe ocupa a 8ª colocação com 43 pontos e segue vivo na briga por uma vaga em competições europeias.
O Arsenal chega para a rodada após empatar por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Pela Premier League, o time lidera a competição com 67 pontos, à frente do rival Manchester City, que soma 60 pontos.
O jogo entre Arsenal e Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.
A partida começa às 14h30, no horário de Brasília, neste sábado, 14. O confronto será disputado no Emirates Stadium.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Viktor Gyökeres.
Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye, Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury Hall e Iliman Ndiaye; Beto.