Arsenal x Everton: horário, onde assistir e prováveis escalações

Arsenal e Everton se enfrentam neste sábado pela 30ª rodada da Premier League

Arsenal: equipe busca ampliar a liderança para o rival Manchester City (Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images))

Renan Rodrigues
Publicado em 14 de março de 2026 às 06h00.

Arsenal e Everton se enfrentam neste sábado, 14, às 14h30, no Emirates Stadium, em Londres, pela 30ª rodada da Premier League. Os Gunners entram em campo para ampliar sua liderança e manter distância do rival Manchester City. Já os Toffees tentam pontuar para encostar no G6.

Como chega o Everton

O Everton chega descansado após 10 dias sem entrar em campo, desde o confronto com o Burnley, no qual venceu por 2 a 0 pela Premier League. A equipe ocupa a 8ª colocação com 43 pontos e segue vivo na briga por uma vaga em competições europeias.

Como chega o Arsenal

O Arsenal chega para a rodada após empatar por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. Pela Premier League, o time lidera a competição com 67 pontos, à frente do rival Manchester City, que soma 60 pontos.

Onde assistir ao jogo Arsenal x Everton hoje?

O jogo entre Arsenal e Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+.

Que horas é o jogo Arsenal x Everton?

A partida começa às 14h30, no horário de Brasília, neste sábado, 14. O confronto será disputado no Emirates Stadium.

Prováveis escalações

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice e Eberechi Eze; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli e Viktor Gyökeres.

Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye, Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury Hall e Iliman Ndiaye; Beto.

