Até que horas vai a votação das eleições 2026? Veja horário para cada estado

Eleições 2026: veja que horas encerra a votação nos estados (Joédson Alves/Agência Brasil)
Repórter de Casual
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16h53.
A votação para as eleições de 2026 se encerra a partir das 17h neste domingo, 4. De acordo com as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pleito segue um horário unificado referenciado pelo horário de Brasília. No entanto, devido aos diferentes fusos horários do país, o encerramento no relógio local varia conforme a região.
No Acre, a votação se encerra às 15h e, em parte do Amazonas, às 16h. Estados como Mato Grosso e Rondônia terão a votação encerrada às 18h, assim como em Fernando de Noronha. O restante do país segue o horário de Brasília: a votação encerra às 17h.
Vale lembrar que os eleitores que já estiverem na fila no horário limite têm a garantia legal de que poderão votar.
O eleitor que estiver na fila no momento do fechamento das seções ainda poderá votar. Quem chegar ao local de votação dentro do horário previsto para o encerramento tem o direito de exercer o voto garantido.