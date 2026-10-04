Até que horas vai a votação das eleições 2026? Veja horário para cada estado

A votação para as eleições de 2026 se encerra a partir das 17h neste domingo, 4. De acordo com as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pleito segue um horário unificado referenciado pelo horário de Brasília. No entanto, devido aos diferentes fusos horários do país, o encerramento no relógio local varia conforme a região.

No Acre, a votação se encerra às 15h e, em parte do Amazonas, às 16h. Estados como Mato Grosso e Rondônia terão a votação encerrada às 18h, assim como em Fernando de Noronha. O restante do país segue o horário de Brasília: a votação encerra às 17h.

Vale lembrar que os eleitores que já estiverem na fila no horário limite têm a garantia legal de que poderão votar.

Veja os horários de votação em cada estado

Acre: das 6h às 15h;

das 6h às 15h; Amazonas: das 7h às 16h na maior parte do estado e das 6h às 15h em 11 municípios;

das 7h às 16h na maior parte do estado e das 6h às 15h em 11 municípios; Mato Grosso: das 7h às 16h;

das 7h às 16h; Mato Grosso do Sul: das 7h às 16h;

das 7h às 16h; Rondônia: das 7h às 16h;

das 7h às 16h; Roraima: das 7h às 16h;

das 7h às 16h; Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h;

das 9h às 18h; Demais estados e Distrito Federal: das 8h às 17h.

E se houver fila no horário de encerramento?

O eleitor que estiver na fila no momento do fechamento das seções ainda poderá votar. Quem chegar ao local de votação dentro do horário previsto para o encerramento tem o direito de exercer o voto garantido.