Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Até que horas vai a votação das eleições 2026? Veja horário para cada estado

Com votação unificada pelo horário de Brasília, seções fecham simultaneamente em todo o país; horário nos relógios locais varia entre 15h e 18h

Eleições 2026: veja que horas encerra a votação nos estados (Joédson Alves/Agência Brasil)

Eleições 2026: veja que horas encerra a votação nos estados (Joédson Alves/Agência Brasil)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 16h53.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreEleições 2026
Saiba mais

A votação para as eleições de 2026 se encerra a partir das 17h neste domingo, 4. De acordo com as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pleito segue um horário unificado referenciado pelo horário de Brasília. No entanto, devido aos diferentes fusos horários do país, o encerramento no relógio local varia conforme a região.

No Acre, a votação se encerra às 15h e, em parte do Amazonas, às 16h. Estados como Mato Grosso e Rondônia terão a votação encerrada às 18h, assim como em Fernando de Noronha. O restante do país segue o horário de Brasília: a votação encerra às 17h.

Vale lembrar que os eleitores que já estiverem na fila no horário limite têm a garantia legal de que poderão votar.

yt thumbnail

Veja os horários de votação em cada estado

  • Acre: das 6h às 15h;
  • Amazonas: das 7h às 16h na maior parte do estado e das 6h às 15h em 11 municípios;
  • Mato Grosso: das 7h às 16h;
  • Mato Grosso do Sul: das 7h às 16h;
  • Rondônia: das 7h às 16h;
  • Roraima: das 7h às 16h;
  • Fernando de Noronha (PE): das 9h às 18h;
  • Demais estados e Distrito Federal: das 8h às 17h.

E se houver fila no horário de encerramento?

O eleitor que estiver na fila no momento do fechamento das seções ainda poderá votar. Quem chegar ao local de votação dentro do horário previsto para o encerramento tem o direito de exercer o voto garantido.

Acompanhe tudo sobre:EleiçõesEleições 2026Política

Mais de Brasil

Posso votar se estiver na fila às 17h? Entenda a regra do TSE

Apuração das eleições de 2026 começa em 30 minutos; acompanhe na EXAME

Chuva deixa 33 zonas eleitorais sem energia em São Paulo; votação continua

Eleições 2026: quantas urnas foram trocadas hoje? Veja o que aconteceu

Mais na Exame

Brasil

Posso votar se estiver na fila às 17h? Entenda a regra do TSE

Ciência

Cientistas encontram aves brasileiras entre as mais barulhentas do mundo

Um conteúdo Bússola

Avanço da recarga rápida muda estratégia financeira dos eletropostos