Bayer Leverkusen x Arsenal: horário, onde assistir e prováveis escalações

Arsenal, líder da Premier League, enfrenta o Bayer Leverkusen nesta quarta-feira, 11, pelas oitavas da Champions League

Champions League: Bayer Leverkusen e Arsenal jogam nesta quarta-feira (Jacques Feeney/Getty Images)

Champions League: Bayer Leverkusen e Arsenal jogam nesta quarta-feira (Jacques Feeney/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de março de 2026 às 06h01.

O Bayer Leverkusen recebe o Arsenal nesta quarta-feira, 11, na Leverkusen Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

O time inglês chega em bom momento. O Arsenal terminou a primeira fase da competição com a melhor campanha e é o único com 100% de aproveitamento no torneio.

Já o Leverkusen avançou na 16ª posição da primeira fase e precisou disputar os playoffs para chegar às oitavas. A equipe eliminou o Olympiacos após vitória por 2 a 0 na Grécia e empate por 0 a 0 em casa.

No Campeonato Alemão, o clube não vence há três rodadas e ocupa a sexta posição.

Que horas é Bayer Leverkusen x Arsenal

A partida será disputada às 14h45 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 11

Onde assistir Bayer Leverkusen x Arsenal

O jogo terá transmissão da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich e Tapsoba; Poku, Fernandez, Garcia e Grimaldo; Hoffmann, Kofane e Terrier.

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Trossard e Gyökeres.

