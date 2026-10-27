Ele faliu 3 vezes. Hoje, comanda uma rede de idiomas de R$ 1,2 bi e aposta no futebol

A combinação de esporte e educação virou uma aposta de empreendedores que buscam receitas além das mensalidades tradicionais de escolas de idiomas. O desafio é transformar uma atividade extracurricular em um negócio rentável sem assumir os custos de construir e manter instalações esportivas próprias.

É nessa brecha que o empresário Reginaldo Kaeneêne, fundador do grupo KNN, quer avançar. A KNN Football Academy é uma rede de franquias que combina aulas de futebol, inglês e desenvolvimento de habilidades como liderança, comunicação e disciplina. O projeto faz parte de uma estratégia de diversificação do grupo, que já atua com ensino de idiomas, franquias e mercado imobiliário.

A ideia surgiu, segundo ele, ao perceber que jogadores brasileiros negociados com clubes estrangeiros podem enfrentar dificuldades de adaptação por não dominarem o idioma. A proposta, porém, vai além da formação de atletas: pretende preparar crianças e adolescentes para outras carreiras e para o mercado de trabalho.

O grupo faturou R$ 1,2 bilhão em 2025 e, para 2027, prevê um crescimento de o 23% impulsionado pelo novos modelos de franquia.

Como a KNN transformou o futebol em uma nova franquia

A KNN Football Academy foi lançada em 2026, com a primeira unidade inaugurada em agosto, em Blumenau, Santa Catarina. O modelo atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e dispensa a construção de instalações próprias. Os franqueados podem alugar quadras nos horários das aulas ou negociar o uso de espaços em escolas.

A redução do investimento em infraestrutura é um dos principais argumentos comerciais da rede. Em vez de imobilizar recursos na construção de um campo, o empreendedor pode concentrar os gastos na implantação da franquia, nos equipamentos, na contratação de profissionais e na captação de alunos.

A metodologia combina exercícios esportivos com o ensino de vocabulário e comandos em inglês. O programa também inclui conteúdos sobre liderança, comunicação, disciplina e empreendedorismo. Parte das atividades é complementada por material didático e tarefas que envolvem a família.

Na entrevista, Kaeneêne afirmou que a empresa também pretende trabalhar com clubes e profissionais do futebol para ampliar o alcance da iniciativa. O grupo já mantém parcerias esportivas e busca criar oportunidades para ex-atletas que desejam atuar como treinadores ou empreendedores depois de encerrar a carreira.

O investimento inicial do modelo começa em R$ 100 mil, com prazo de retorno estimado entre 18 a 24 meses.

Como a KNN Baby Academy quer conquistar as crianças desde cedo

A estratégia de diversificação do grupo também passa pela educação infantil, com o lançamento da KNN Baby Academy, que combina brincadeiras com bola, atividades motoras e contato com o inglês para estimular o desenvolvimento de crianças de 3 a 6 anos. A proposta é usar o futebol e outras atividades lúdicas para introduzir o idioma desde cedo, em um ambiente familiar para as crianças.

O modelo busca parcerias com escolas particulares e outros espaços que já recebem esse público, como forma de ampliar a operação sem depender da abertura de unidades próprias tradicionais. O investimento na taxa de franquia varia de R$ 20 mil a R$ 60 mil, conforme o porte da cidade. O prazo estimado de retorno é de 3 meses.

A combinação de futebol e inglês busca diferenciar a proposta de atividades esportivas convencionais e de cursos de idiomas tradicionais. O desafio será demonstrar às famílias o valor do programa, conquistar parcerias com escolas e manter a qualidade das aulas à medida que a rede crescer. A operação também precisa garantir que os profissionais estejam preparados para trabalhar tanto o desenvolvimento motor quanto o contato com uma segunda língua nessa faixa etária.

Como nasceu a KNN

Antes de construir uma rede de escolas de idiomas, Reginaldo Kaeneêne acumulou três falências. Nascido em Monte Belo, no interior de Minas Gerais, começou a trabalhar ainda criança para ajudar a família. Aos 7 anos, dividia o tempo entre a escola e o trabalho na roça. Anos depois, já no interior de São Paulo, passou a vender doces para complementar a renda de casa. O negócio cresceu, e ele chegou a comprar um caminhão e contratar funcionários antes de completar 20 anos.

A primeira grande queda veio quando decidiu trocar o comércio de doces por açougues. Como havia passado fome na infância, Kaeneêne conta que se sensibilizava com clientes que pediam carne fiado. A dificuldade de manter o caixa da empresa acabou levando ao fechamento do negócio. Mais tarde, recuperou o patrimônio com a venda de doces, mas voltou a perder dinheiro ao investir em semijoias e, depois, em uma escola de informática.

“Eu venho de três falências”, diz. Para ele, os erros ensinaram lições que não teria aprendido sem passar pelas dificuldades. “Se eu soubesse 5% do que isto me fez entender hoje, eu não teria quebrado nem da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira”, afirma.

A mudança de rumo veio de uma paixão antiga pelo inglês. Ainda adolescente, Kaeneêne ouvia transmissões de rádio no idioma sem entender o que era dito. Mais tarde, começou a estudar a língua e, depois de abrir uma pequena escola, passou a questionar por que tantos brasileiros estudavam inglês durante anos sem conseguir conversar com fluência. Decidiu, então, vender a escola e usar o dinheiro para viajar e pesquisar métodos de ensino em outros países.

A busca o levou a diferentes destinos, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e Rússia. Em uma de suas viagens, conheceu uma mulher que contou ter aprendido inglês depois de encontrar uma professora que desenvolveu um método específico para falantes de romeno. A conversa fez o empresário enxergar uma possibilidade de adaptar uma metodologia às dificuldades de quem fala português. A escola passou de poucos alunos para mais de 1 mil e chegou a oito unidades próprias.

A expansão por franquias começou em 2014, depois que alunos e conhecidos passaram a pedir autorização para abrir escolas em outras cidades. Kaeneêne contratou uma empresa especializada para estruturar o modelo e transformou a KNN Idiomas em uma rede nacional. Hoje, são 467 unidades e mais de 120 em processo de implantação.

A partir do ensino de idiomas, o grupo passou a investir em outras frentes. A KNN Football Academy combina futebol e inglês para crianças e adolescentes. Na educação formal, a Knowa Education começou oferecendo conteúdo para o contraturno escolar — período fora das aulas regulares — e pretende avançar para um sistema de ensino próprio.