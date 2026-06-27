Argélia x Áustria: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Argélia e Áustria, apontando favoritismo da seleção austríaca no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo J.

Em termos gerais, a Áustria aparece com 45,1% de chance de vitória contra 27,9% da Argélia, enquanto o empate tem 27,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória austríaca por 0 a 1, com 12,5% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 1 a 1 com 12,4%, vitória austríaca por 0 a 2 com 8,5%, empate por 0 a 0 com 9,5% e vitória da Argélia por 1 a 0 com 9,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.