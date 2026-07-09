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Trump desiste de impor novas tarifas sobre aviões comerciais

Governo dos EUA concluiu que setor enfrenta riscos à segurança nacional, mas optou por adiar novas sobretaxas

Donald Trump: presidente dos EUA adiou tarifas sobre aeronaves (Alexis Jumeau / POOL/AFP)

Donald Trump: presidente dos EUA adiou tarifas sobre aeronaves (Alexis Jumeau / POOL/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 9 de julho de 2026 às 19h37.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu não aplicar novas tarifas sobre aviões comerciais, motores a jato e componentes do setor, apesar de uma investigação do governo concluir que o país depende excessivamente de fornecedores estrangeiros.

A decisão foi oficializada nesta quinta-feira, 9, por meio de uma proclamação presidencial.

O documento informa que a investigação conduzida pelo Departamento de Comércio identificou riscos para a indústria aeronáutica americana e para a segurança nacional, mas recomenda que novas tarifas não sejam impostas neste momento.

Investigação apontou dependência de fornecedores estrangeiros

A apuração foi realizada com base na Seção 232 da Lei de Expansão do Comércio de 1962, o mesmo instrumento utilizado por Trump para justificar tarifas sobre setores como aço, alumínio e automóveis.

Segundo o governo americano, práticas adotadas por outros países continuam prejudicando os fabricantes de aeronaves dos Estados Unidos e ampliando a dependência de cadeias globais de suprimentos. Ainda assim, o Departamento de Comércio concluiu que o momento é de negociar medidas para reduzir essa dependência, em vez de adotar novas sobretaxas.

Embraer evita novo impacto

A decisão afasta, ao menos por enquanto, o risco de novas tarifas sobre fabricantes de aeronaves que exportam para os Estados Unidos, como a Embraer.

A empresa brasileira chegou a ser afetada pelas medidas comerciais adotadas por Trump, mas as tarifas aplicadas à fabricante foram suspensas temporariamente em julho de 2025.

Porta continua aberta para novas medidas

Embora tenha descartado a adoção imediata de tarifas, a proclamação assinada por Trump não encerra o assunto.

O governo americano afirma que continuará negociando com parceiros comerciais para ajustar o volume de importações do setor aeronáutico e deixa aberta a possibilidade de adotar novas restrições caso considere que a segurança nacional esteja ameaçada.

*Com informações de AFP

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