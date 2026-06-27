Egito x Irã: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Egito e Irã, apontando cenário equilibrado no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo G.

Em termos gerais, o Irã aparece com 36,7% de chance de vitória contra 35,1% do Egito, enquanto o empate tem 28,2% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 1 a 1, com 12,7% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória do Irã por 0 a 1 com 11,8%, vitória do Egito por 1 a 0 com 11,5%, vitória do Irã por 1 a 2 com 7,5% e vitória do Irã por 0 a 2 com 6,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.