Lima, capital do Peru, é escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

Sede definida! Nesta terça-feira, em eleição realizada em Miami, nos Estados Unidos, a cidade de Lima, capital do Peru, foi selecionada como a sede dos Jogos Panamericanos de 2027.

Curiosamente, Lima também foi sede dos Jogos Panamericanos de 2019, e será a primeira cidade na história a receber o Pan duas vezes em um espaço curto de tempo.

A escolha pela cidade de Lima se deu após a cidade de Barranquilla, na Colômbia, perder o direito de sediar o Pan de 2027 por falta de pagamento à Panam Sports. A cidade colombiana não efetuou o pagamento das parcelas de US$ 4 milhões (cerca de R$ 45 milhões, em valores totais), como método de garantia para a realização dos jogos. Logo, o contrato firmado foi rompido no início de janeiro deste ano.

Lima 'brigou' pelo direito de sediar o Pan com a cidade de Assunção, capital do Paraguai, que tinha um certo favoritismo nos bastidores por conta de Camilo Perez, presidente do Comitê Olímpico do Paraguai, e que faz parte do COI (Comitê Olímpico Internacional). Mas acabou levando a melhor ao final da disputa, muito por conta da organização do Pan de 2019, que deixou um legado positivo e uma boa impressão na realização dos jogos.

Os jogos Pan-Americanos são disputados em um intervalo de quatro em quatro anos, e contam com os 42 países do continente americano. Vale lembrar que o Pan é uma das possibilidade dos atletas garantirem uma vaga para os Jogos Olímpicos.