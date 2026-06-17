Marketing

"El Último Tango": Adidas homenageia Messi pelos 20 anos de parceria

Filme e coleção especial celebram as duas décadas de colaboração entre o jogador argentino e a marca alemã

"El Último Tango": nova campanha da Adidas celebra a parceria com Messi (Divulgação)

"El Último Tango": nova campanha da Adidas celebra a parceria com Messi (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 17 de junho de 2026 às 15h28.

Última atualização em 17 de junho de 2026 às 15h34.

"Estão comigo desde o início". É assim que Lionel Messi se refere à Adidas, marca com a qual mantém uma parceria de exatos vinte anos, na campanha que homenageia essa que deve ser a última Copa do Mundo do jogador.

A frase, que pode ser vista no Instagram de Messi, apresenta o vídeo "El Último Tango", que celebra justamente essa trajetória construída em conjunto ao longo de duas décadas.

Juntos desde a primeira Copa

A relação entre Messi e a Adidas começou em 2006. Aos 19 anos, o então atacante do Barcelona deixou a Nike e assinou com a empresa alemã. No mesmo ano, Messi fez sua estreia em Copas do Mundo já como atleta da Adidas.

Desde então, marca e jogador construíram uma das parcerias mais bem-sucedidas do esporte. Ao longo dos anos, Messi se tornou o principal embaixador global da Adidas. Em 2015, foi o primeiro jogador de futebol a ganhar uma linha própria de chuteiras da marca e, dois anos depois, a parceria foi reforçada com o anúncio de um contrato vitalício.

A última dança do craque

Como homenagem a essa história, a Adidas decidiu criar um tributo à altura do jogador, em um vídeo que revisita momentos emblemáticos das Copas em que Messi esteve. A campanha resgata a evolução da franquia F50, os uniformes da Seleção Argentina, as bolas oficiais das competições, gols históricos e comemorações que se tornaram parte da memória afetiva dos torcedores.

A Copa do Mundo do Catar, em 2022, aparece em destaque, quando Messi levantou pela primeira vez o troféu mais importante do futebol.

Coleção especial

A nova campanha também apresenta uma coleção especial de camisetas e acessórios, e que tem como principal peça uma chuteira inspirada no modelo F50.6 Tunit, usada por Messi nos primeiros anos de parceria com a Adidas.

A linha ainda conta com uma camiseta comemorativa inspirada nos uniformes da Seleção Argentina, além de peças de performance, itens lifestyle e acessórios para adultos e crianças.

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