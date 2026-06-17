"El Último Tango": Adidas homenageia Messi pelos 20 anos de parceria

"Estão comigo desde o início". É assim que Lionel Messi se refere à Adidas, marca com a qual mantém uma parceria de exatos vinte anos, na campanha que homenageia essa que deve ser a última Copa do Mundo do jogador.

A frase, que pode ser vista no Instagram de Messi, apresenta o vídeo "El Último Tango", que celebra justamente essa trajetória construída em conjunto ao longo de duas décadas.

Juntos desde a primeira Copa

A relação entre Messi e a Adidas começou em 2006. Aos 19 anos, o então atacante do Barcelona deixou a Nike e assinou com a empresa alemã. No mesmo ano, Messi fez sua estreia em Copas do Mundo já como atleta da Adidas.

Desde então, marca e jogador construíram uma das parcerias mais bem-sucedidas do esporte. Ao longo dos anos, Messi se tornou o principal embaixador global da Adidas. Em 2015, foi o primeiro jogador de futebol a ganhar uma linha própria de chuteiras da marca e, dois anos depois, a parceria foi reforçada com o anúncio de um contrato vitalício.

A última dança do craque

Como homenagem a essa história, a Adidas decidiu criar um tributo à altura do jogador, em um vídeo que revisita momentos emblemáticos das Copas em que Messi esteve. A campanha resgata a evolução da franquia F50, os uniformes da Seleção Argentina, as bolas oficiais das competições, gols históricos e comemorações que se tornaram parte da memória afetiva dos torcedores.

A Copa do Mundo do Catar, em 2022, aparece em destaque, quando Messi levantou pela primeira vez o troféu mais importante do futebol.

Coleção especial

A nova campanha também apresenta uma coleção especial de camisetas e acessórios, e que tem como principal peça uma chuteira inspirada no modelo F50.6 Tunit, usada por Messi nos primeiros anos de parceria com a Adidas.

A linha ainda conta com uma camiseta comemorativa inspirada nos uniformes da Seleção Argentina, além de peças de performance, itens lifestyle e acessórios para adultos e crianças.