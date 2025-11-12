Esporte

Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza é válida pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14h35.

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 12 de novembro, às 20h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O duelo é válido pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

O Atlético-MG vem em uma sequência positiva e busca uma vaga na Libertadores de 2026 via Brasileirão. Com 43 pontos, o Galo ocupa a 9ª colocação, a oito pontos do Fluminense, último time dentro do grupo de classificação para o torneio continental. Já o Fortaleza, vice-lanterna com apenas 30 pontos, tem a difícil missão de escapar do rebaixamento. A equipe precisa vencer para diminuir a diferença de cinco pontos para o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas com um jogo a mais. O Leão do Pici ainda não conseguiu emplacar uma sequência de bons resultados na temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, às 20h30, entre Atlético-MG e Fortaleza terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, através dos sinais do Sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Saravia, Ruan, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander (Fausto Vera), Igor Gomes (Bernard) e Gustavo Scarpa; Hulk e Dudu (Rony e Biel)

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Deyverson e Breno Lopes.

