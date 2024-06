Anderson Silva x Chael Sonnen: entenda as regras da luta de exibição

O desafio de boxe entre Anderson Silva e Chael Sonnen pela Spaten Fight Night, que marca a última luta de "Spider" no Brasil, está programado para a madrugada de sábado para domingo, em São Paulo, com transmissão da TV Globo. Por ser um evento de exibição, o resultado da luta não contará para o cartel dos dois lutadores e é aberto a seguir regras combinadas de peso, rounds e tamanho de luvas, entre os envolvidos.

Regras da luta de Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)

A luta terá cinco rounds de dois minutos, com luvas de 14 onças e limite de peso de até 98kg. Na pesagem oficial, Spider pesou 97,1 kg, e Sonnen, 98. Como o resultado não contará para os cartéis dos atletas, Anderson Silva continuará com três vitórias e duas derrotas no boxe. Sonnen fará sua estreia.

Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe)

A luta valerá o título brasileiro de boxe e, por esse motivo, será oficial e contará para o cartel dos lutadores. Eles terão dez rounds com duração de três minutos cada e lutarão com o peso casado de até 74 kg e luvas de 10 onças.

Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

A revanche entre o filho de Anderson Silva, Kalyl Silva e Paulo Roberto terá quatro rounds de três minutos na categoria peso-super-meio-médio (até 69 quilos) com luvas de 10 onças. A luta também será oficial, por isso, contará no currículo profissional dos dois lutadores.

Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)

A dez vezes campeã mundial de Jiu-jitsu, Bia Mesquista, enfrentará a lutadora de boxe e muay thay Jojo Ramos nas regras do MMA, modalidade em que as duas estrearão batendo o peso de 61,8 kg.

Confira a programação completa do Spaten Fight Night

A luta principal entre Anderson Silva e Chael Sonnen será transmitida ao vivo na Globo, no dia 15 de junho (sábado), logo após o Altas Horas. As outras lutas do evento serão transmitidas no Combate e no Sportv, a partir das 22h (de Brasília).

Todas as lutas do evento: