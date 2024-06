Anderson Silva x Sonnen: que horas começa a luta do brasileiro e onde assistir ao vivo

A última luta de Anderson Silva no Brasil será realizada neste sábado, 15, em São Paulo, onde o lutador brasileiro lidera o Spaten Fight Night ao lado do americano e eterno rival Chael Sonnen.

Depois de vencer Sonnen duas vezes no MMA, Spider encara o desafio em uma luta de boxe. O evento contará também com outras três lutas, como o confronto entre os medalhistas olímpicos Hebert Conceição e Esquiva Falcão.

Em 2010, na primeira luta entre eles, o brasileiro foi dominado no chão até o quinto round, quando conseguiu aplicar um triângulo a menos de dois minutos do fim, garantindo a vitória como campeão do UFC. Na revanche, em julho de 2012, Anderson nocauteou Sonnen no segundo round, sem dificuldades. Agora, o confronto será na categoria até 98 kg, com cinco rounds de dois minutos cada, usando luvas de 14 onças.

Na luta co-principal, o campeão olímpico de boxe Hebert Conceição enfrentará o medalhista de prata Esquiva Falcão. Eles concordaram em lutar em um peso de 74 kg, um valor intermediário para ambos. O clima entre os dois tem sido marcado por uma grande rivalidade.

Kalyl Silva, filho de Anderson, terá uma revanche contra o pugilista Paulo Roberto. No primeiro encontro, em dezembro de 2022, Kalyl saiu vitorioso com um nocaute no quarto e último round. O evento será aberto com uma luta feminina: a lenda do jiu-jitsu Bia Mesquita fará sua estreia no MMA enfrentando Jojo Ramos, uma pugilista que também fará sua estreia nas artes marciais mistas.

Onde assistir à luta de Anderson Silva x Sonnen?

A luta ao vivo será transmitida pela TV Globo após o programa "Altas Horas" e também no Sportv. O card completo começa a partir das 21h30.

Onde assistir online à luta de Anderson Silva?

A luta também será exibida para os assinantes do Globoplay e o YouTube do Canal.

Veja a previsão dos horários das lutas