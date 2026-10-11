Novo técnico do Corinthians não treina um time desde 2019; veja histórico

O Corinthians apresentou neste domingo, 11, Clarence Seedorf como novo treinador. O holandês de 50 anos volta ao futebol brasileiro com a missão de interromper a sequência negativa da equipe no Campeonato Brasileiro, mas chega após um longo período sem comandar um time profissional.

A última experiência de Seedorf como técnico foi em 2019, à frente da seleção de Camarões. Desde então, são cerca de sete anos de inatividade, o que faz da contratação uma aposta da diretoria em um momento de cobrança por resultados.

Ele assinou contrato até o fim de 2027, mas a missão imediata é afastar o Corinthians da zona de rebaixamento. Assume o lugar de Fernando Diniz, demitido após sete derrotas consecutivas no Brasileirão.

Trajetória como treinador

Milan

Seedorf iniciou a carreira à beira do campo em 2014, pouco depois de encerrar a trajetória como jogador. Foi anunciado pelo Milan em janeiro daquele ano, após a demissão de Massimiliano Allegri.

O time terminou a temporada na oitava posição da Série A, e ele foi demitido em 9 de junho, sendo substituído por seu ex-companheiro Filippo Inzaghi.

Shenzhen FC

Em seguida, passou pelo Shenzhen FC, da China, em 2016. O clube, que disputa a segunda divisão local, o demitiu menos de seis meses após a contratação, com a equipe na nona colocação da última edição da competição nacional.

Seu substituto foi o sueco Sven-Goran Eriksson, para a temporada 2017.

Deportivo La Coruña

No Deportivo La Coruña, assumiu no meio da temporada, em 2018, e teve desempenho fraco: em 16 jogos, venceu duas vezes, empatou seis e perdeu oito. O clube espanhol anunciou sua saída após o rebaixamento para a segunda divisão.

Seleção de Camarões

Foi confirmado como técnico da seleção de Camarões em 4 de agosto de 2018, tendo o ex-atacante Patrick Kluivert como auxiliar. Foi demitido em 17 de julho de 2019, após campanha abaixo das expectativas na Copa Africana de Nações.

Em dez jogos, somou três vitórias, três derrotas e quatro empates.