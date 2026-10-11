Alô, amor? Esposa de ex-Real Madrid interrompe coletiva de imprensa com ligação surpresa

RESUMO | O experiente goleiro costarriquenho Keylor Navas protagonizou um momento descontraído e inusitado durante uma coletiva de imprensa oficial pelo Pumas, ao atender uma ligação telefônica surpresa de sua esposa, Andrea Salas.

As coletivas de imprensa no futebol costumam ser marcadas por análises táticas, cobranças e discursos formais, mas os bastidores da Liga MX proporcionaram um momento de descontração genuína envolvendo o histórico goleiro Keylor Navas. O arqueiro costarriquenho, atualmente defendendo as cores do Pumas, foi surpreendido pelo toque do próprio telefone celular bem no meio de suas declarações aos jornalistas.

Sem demonstrar nenhum constrangimento com o imprevisto, o ex-goleiro do Real Madrid parou o raciocínio, olhou para a tela do aparelho e confirmou que a chamada vinha de sua esposa, Andrea Salas. Diante das lentes das câmeras e dos microfones da imprensa, Navas abriu um sorriso, brincou com os repórteres sobre a situação e atendeu à ligação para tranquilizar a companheira.

"Estou em coletiva": O diálogo ao vivo

Mostrando a leveza e a cumplicidade que marcam a sua relação familiar, o goleiro levantou o celular e não hesitou em dar uma resposta rápida e bem-humorada antes de retomar os assuntos do clube mexicano:

"Oi, estou em coletiva de imprensa. Daqui a pouco te ligo", disparou o arqueiro, arrancando risadas dos profissionais de imprensa que acompanhavam a coletiva.

😂📱 KEYLOR NAVAS INTERRUMPIÓ SU CONFERENCIA PARA ATENDER A SU ESPOSA 🤣 El arquero costarricense Keylor Navas sorprendió a los periodistas durante una rueda de prensa en México. En medio de las preguntas, su celular comenzó a sonar y, al darse cuenta de que lo estaba llamando su esposa, decidió atenderla delante de todos. ❤️📞 “¿Aló? Estoy en conferencia de prensa mi amor, ahorita la llamo. Chau, chau”, le explicó antes de despedirse. El exarquero de Newell’s y Real Madrid, que actualmente juega en Pumas, manejó la situación con total naturalidad y sin dejar de lado el compromiso con los medios. 😂 Una vez finalizada la llamada, Navas agregó: “Ahora me va a regañar. Qué calor. ¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?”. La ocurrencia provocó las risas de los presentes, pero el momento que llamó la atención fue la decisión del futbolista de contestarle a su esposa en plena conferencia. — Boing 97.3 (@radioboing) October 10, 2026

Quem é Keylor Navas e suas principais conquistas no futebol

Keylor Navas é reconhecido como um dos goleiros históricos do futebol latino-americano. Nascido na Costa Rica, o arqueiro construiu uma carreira internacional, destacando-se por Real Madrid e PSG.

A projeção mundial do goleiro começou a ganhar força na histórica campanha da Seleção da Costa Rica na Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil, onde liderou os Ticos até as quartas de final, sendo eleito o melhor em campo em múltiplas partidas e indicado ao prêmio de melhor goleiro do torneio.

Navas acumulou uma galeria de títulos, com destaque para a sua passagem pelo Real Madrid:

Três Ligas dos Campeões consecutivas (2015/16, 2016/17 e 2017/18): Foi o goleiro titular e peça fundamental na sequência de conquistas europeias do clube merengue.

Foi o goleiro titular e peça fundamental na sequência de conquistas europeias do clube merengue. Mundiais de Clubes da FIFA: Conquistou múltiplos títulos mundiais vestindo a camisa do Real Madrid.

Conquistou múltiplos títulos mundiais vestindo a camisa do Real Madrid. Títulos nacionais na Espanha e França: Levantou troféus da La Liga pelo Real Madrid e múltiplos campeonatos da Ligue 1 e copas nacionais pelo Paris Saint-Germain, clube para o qual se transferiu posteriormente.

Levantou troféus da La Liga pelo Real Madrid e múltiplos campeonatos da Ligue 1 e copas nacionais pelo Paris Saint-Germain, clube para o qual se transferiu posteriormente. Prêmios individuais: Foi eleito o melhor goleiro da temporada em diferentes ligas por onde passou, além de acumular prêmios de Jogador do Ano da CONCACAF.

O que aconteceu durante a coletiva de Keylor Navas?

O telefone do goleiro começou a tocar no meio da entrevista e ele atendeu à ligação de sua esposa, Andrea Salas, ao vivo.

Qual foi a reação do jogador?

Navas lidou com a situação com muito bom humor, brincou com os jornalistas presentes e avisou rapidamente à esposa que estava ocupado.

Em qual clube Keylor Navas joga atualmente?

O costarriquenho atua pelo Pumas UNAM, equipe da primeira divisão do futebol mexicano (Liga MX).

Como a cena repercutiu?

O momento inusitado gerou grande repercussão e sorrisos na imprensa esportiva, viralizando rapidamente nas redes sociais.