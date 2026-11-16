Uma única jogada foi suficiente para tirar dois dos principais nomes de Detroit Lions e New England Patriots da partida disputada neste domingo, 15, em Munique, na Alemanha. O lance aconteceu logo na primeira campanha ofensiva dos Patriots: o defensor Aidan Hutchinson derrubou o quarterback Drake Maye, mas também se lesionou segundos depois ao comemorar o sack.

O episódio ocorrido na NFL chamou a atenção pela sequência incomum. Maye sofreu uma lesão no tornozelo durante a queda provocada pelo adversário. Hutchinson, por sua vez, levantou-se para celebrar a jogada, saltou e, ao tocar o gramado, sentiu o joelho direito. Os dois precisaram deixar o campo e não voltaram ao confronto.

Mesmo com as baixas, o Detroit venceu por 35 a 10, na Allianz Arena, e chegou à campanha de sete vitórias e duas derrotas na temporada regular. Os Patriots, por outro lado, ficaram com cinco vitórias e cinco derrotas.

Como aconteceu a jogada que tirou os dois jogadores da partida?

O lance ocorreu ainda no primeiro quarto, em uma terceira descida próxima à end zone dos Lions. Hutchinson conseguiu superar a proteção ofensiva de New England e chegou até Maye, derrubando o quarterback antes que ele pudesse completar a jogada.

Na queda, o tornozelo do jogador dos Patriots ficou preso sob o corpo do defensor. Maye conseguiu se levantar e caminhar até a lateral, mas demonstrava dificuldade para apoiar a perna. Pouco depois, foi encaminhado ao vestiário para avaliação médica.

Enquanto isso, Hutchinson se levantou e comemorou o sack com um salto e um soco no ar. No momento em que aterrissou, porém, o joelho direito cedeu. O defensor caiu no gramado e levou as mãos à região, demonstrando sentir dores. Ele também deixou o campo para receber atendimento.

A sequência gerou comentários durante a transmissão sobre a possibilidade de um hip-drop tackle, movimento em que o defensor envolve o adversário e deixa o peso do próprio corpo cair sobre as pernas dele. A arbitragem, no entanto, não marcou falta no lance.

Veja o lance que resultou em duas lesões:

Qual é a situação de Drake Maye e Aidan Hutchinson?

Maye foi diagnosticado inicialmente com uma lesão no tornozelo direito e acabou descartado para o restante da partida. O quarterback havia completado três de quatro passes para 48 jardas antes de sair. Tommy DeVito assumiu a posição e terminou o jogo com 84 jardas aéreas, um touchdown e uma interceptação.

Após a partida, o técnico dos Patriots, Mike Vrabel, afirmou que o atleta passaria por exames adicionais nos Estados Unidos para determinar a extensão do problema. Até as informações mais recentes consultadas, não havia confirmação de fratura ou de um prazo para retorno.

No caso de Hutchinson, o Detroit informou que o defensor estava fora do jogo por causa de uma lesão no joelho. Relatos posteriores da imprensa norte-americana apontaram a possibilidade de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), o que poderia encerrar sua temporada. O diagnóstico, porém, ainda depende de confirmação médica.

O técnico Dan Campbell afirmou que a equipe teria mais informações após retornar aos Estados Unidos. Hutchinson já havia perdido boa parte da temporada de 2024 depois de fraturar a tíbia e a fíbula da perna esquerda.

Como foi a vitória dos Lions sobre os Patriots?

Mesmo sem Hutchinson, um dos principais nomes de sua defesa, Detroit conseguiu controlar o confronto e construiu uma vantagem confortável. O ataque dos Lions teve participação decisiva de Jahmyr Gibbs e Amon-Ra St. Brown, enquanto o quarterback Jared Goff comandou a equipe na vitória por 35 a 10.

A saída de Maye, por outro lado, prejudicou a produção ofensiva dos Patriots. Com DeVito em campo, New England encontrou dificuldades para avançar e terminou com apenas 91 jardas de ataque depois da lesão do titular, segundo a NBC.

O resultado levou Detroit a sete vitórias em nove jogos, enquanto o Patriots, que vinha de uma campanha positiva, sofreu a quinta derrota em dez partidas.