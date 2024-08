Em jogo eletrizante, Ana Patrícia e Duda conquistam o ouro no vôlei de praia nas Olimpíadas

Ana Patrícia e Duda voltaram às areias com garra nesta sexta-feira, 9. As jogadoras brasileiras enfrentaram as rivais do Canadá pela final do vôlei de praia feminino e, após uma partida intensa, elas saíram vitoriosas e levaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.

As brasileiras enfrentaram a dupla Melissa e Brandie pela medalha de ouro. Até o momento, Ana Patrícia e Duda avançou invicta para a semifinal, com total aproveitamento em todos os sets disputados.

Com a conquista de Ana Patrícia e Duda no vôlei, o Brasil tem o seu terceiro ouro nas Olimpíadas de Paris. O Brasil também retorna ao topo do pódio no vôlei de praia feminino após 28 anos. A modalidade proporcionou ao país o primeiro ouro olímpico feminino em Atlanta 1996.

Como foi o jogo?

Duda e Ana Patrícia conquistaram o primeiro set com uma virada impressionante. A dupla brasileira chegou a estar perdendo por seis pontos (12 a 6), mas melhorou a defesa na reta final da parcial.

O Brasil teve quatro set points e garantiu a vitória do set com um ponto de manchete de Duda em um contra-ataque.

No segundo set, as canadenses levaram a melhor. A parcial começou equilibrada, mas Melissa e Brandie se destacaram na reta final, aproveitando os erros de Duda e Ana Patrícia, especialmente com largadinhas nos ataques.

A dupla brasileira pareceu sentir o impacto dos erros e não conseguiu reagir.

No terceiro set, o Brasil assegurou o ouro. Duda e Ana Patrícia começaram bem a parcial, capitalizando sobre os erros das canadenses e mostrando precisão nos contra-ataques.

Mesmo após uma confusão na rede entre Ana Patrícia e Brandie, quando o placar estava 12 a 7, as brasileiras mantiveram a calma e confirmaram a vitória.

Onde assistir aos Jogos Olímpícos?

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.