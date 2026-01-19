Mundo

Acidente ferroviário na Espanha deixa 39 mortos após colisão entre trens

Trem da Iryo saiu dos trilhos e atingiu composição da Renfe em Ademuz, na província de Córdoba

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06h01.

Pelo menos 39 pessoas morreram após um descarrilamento em Ademuz, no sul da Espanha, neste domingo, 19. Segundo a EFE, 73 ficaram feridas.

Do total de internados, 24 estão em estado grave, incluindo quatro menores de idade.

A colisão envolveu dois trens que circulavam por vias paralelas. Uma composição da empresa Iryo, que seguia de Málaga para Madri, descarrilou cerca de uma hora após a partida e invadiu a linha ao lado no momento em que passava um trem Alvia da estatal Renfe, com destino a Huelva. A segunda composição também saiu dos trilhos após o impacto.

De acordo com a empresa, 317 pessoas estavam a bordo do trem da Iryo. Os vagões dessa composição atingiram os dois primeiros carros do Alvia, que foram lançados para fora da via e caíram em um aterro de aproximadamente quatro metros.

O ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, afirmou que o episódio é “raro e difícil de explicar”. Em declarações feitas na estação de Atocha, em Madri, ele destacou que o trem envolvido no descarrilamento era relativamente novo e que a infraestrutura ferroviária havia sido renovada recentemente, o que amplia a complexidade da apuração das causas do acidente.

*Com informações da EFE 

