Acidente ferroviário na Espanha deixa 39 mortos após colisão entre trens

Pelo menos 39 pessoas morreram após um descarrilamento em Ademuz, no sul da Espanha, neste domingo, 19. Segundo a EFE, 73 ficaram feridas.

Do total de internados, 24 estão em estado grave, incluindo quatro menores de idade.

A colisão envolveu dois trens que circulavam por vias paralelas. Uma composição da empresa Iryo, que seguia de Málaga para Madri, descarrilou cerca de uma hora após a partida e invadiu a linha ao lado no momento em que passava um trem Alvia da estatal Renfe, com destino a Huelva. A segunda composição também saiu dos trilhos após o impacto.

De acordo com a empresa, 317 pessoas estavam a bordo do trem da Iryo. Os vagões dessa composição atingiram os dois primeiros carros do Alvia, que foram lançados para fora da via e caíram em um aterro de aproximadamente quatro metros.

O ministro dos Transportes da Espanha, Óscar Puente, afirmou que o episódio é “raro e difícil de explicar”. Em declarações feitas na estação de Atocha, em Madri, ele destacou que o trem envolvido no descarrilamento era relativamente novo e que a infraestrutura ferroviária havia sido renovada recentemente, o que amplia a complexidade da apuração das causas do acidente.

*Com informações da EFE