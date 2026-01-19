Invest

IPVA 2026: vence hoje pagamento com desconto para placa final 6 em SP

O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo

IPVA: tributo pode ser parcelado (Getty Images/Getty Images)

Rebecca Crepaldi e Gabriela Pessanha

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06h00.

O período para quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 2026 (IPVA) se aproxima, e é fundamental ficar atento às datas de pagamento. Isso porque cada final de placa tem seu dia. Além disso, é possível encontrar descontos para quem paga à vista.

Nesta segunda-feira, 19, começa o pagamento dos veículos de placa final 6, a primeira parcela ou o pagamento único com desconto.

Os contribuintes de São Paulo têm três opções de pagamento do IPVA 2026: pagar em cota única no mês de janeiro, o que gera um desconto de 3%; quitar o IPVA integralmente em fevereiro, mas sem desconto; ou parcelar o tributo em até cinco vezes (nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio).

Como é calculado o valor do IPVA?

Para chegar ao valor do IPVA, é feito um cálculo com base no valor de mercado. Esse valor, por sua vez, é baseado no preço do ano anterior da Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), geralmente de setembro a novembro.

No Rio de Janeiro, por exemplo, um Fiat Mobi fabricado em 2025, avaliado em R$ 60.496 segundo a tabela Fipe, está sujeito a uma alíquota de 4% por se tratar de um modelo flex, o que resulta em um IPVA de R$ 2.419,84 para 2026 (60.496 x 0,04).

Quais as formas de pagamento do IPVA 2026?

As informações de pagamento do IPVA estão disponíveis no Portal da Fazenda de cada estado. Sendo que a maioria deles aceita pagamento via Pix e boleto bancário.

O pagamento deve ser feito por meio de uma instituição bancária autorizada pelo estado.

O que acontece se o IPVA 2026 não for pago?

O pagamento do IPVA é obrigatório e o atraso pode acarretar multa de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo. Por isso, o proprietário deve regularizar a contribuição até a data limite do estado ou até o vencimento do licenciamento do veículo.

