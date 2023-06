Al-Ittihad oficializa a contratação de Benzema, ex-Real Madrid

O Al-Ittihad, clube da Arábia Saudita, anunciou nesta terça-feira, 6, a contratação do atacante Karim Benzema. O francês assinou contrato por três temporadas com o clube saudita, terminando seu vínculo em 2026.

"Estou animado para experimentar uma nova liga de futebol em um país diferente. O Al-Ittihad tem uma história incrível, torcedores incrivelmente apaixonados e grandes ambições no futebol para ser uma força na Ásia depois de ganhar a liga. É uma novo desafio para mim, uma nova vida e mal posso esperar para começar a treinar. Vou fazer de tudo para ganhar troféus, fazer gols, mostrar meu talento e satisfazer os torcedores, o clube e o presidente "- declarou Benzema.

Após anunciar o término do seu vínculo com o Real Madrid, Benzema se junta a Cristiano Ronaldo como mais um ganhador da bola de ouro no futebol da Arábia. A renovação de contrato do francês com o Real Madrid era dada como certa, porém houve um impasse quando o Benzema pediu um aumento salarial, algo que o time merengue não estaria disposto a cobrir.

Segundo o jornal espanhol "Sport". Um dos principais fatores para a condução do time era a idade do centroavante, que tem 35 anos, sendo que o Real tem uma política de investir em jovens atletas e evitar renovações com jogadores acima dos 30 anos.

Segundo a imprensa europeia, Benzema receberá 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) por ano no clube, valor bem superior ao que recebia na Espanha.