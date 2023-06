Palmeiras alcança marca de R$ 30 milhões com arrecadação em 2023

Atual campeão paulista, vice-líder no Brasileiro, classificado para as quartas da Copa do Brasil e com a vaga encaminhada para as oitavas da Libertadores. A fase do Palmeiras tem se refletido em dinheiro e o clube superou a marca de R$ 30 milhões com arrecadação em bilheteria no Allianz Parque em 2023.

Média de Público

Com uma média de público pagante na casa dos 37.376 na competição nacional, o time possui uma boa presença de sócios-torcedores em seus jogos. Com descontos no valor dos ingressos que vão de 20% até 100%, dependendo da categoria, o clube tem 182.168 sócios Avanti e é o primeiro no ranking de sócio-torcedor entre os clubes do país.

“A maioria dos benefícios dos programas de sócio-torcedor no Brasil está atrelada a vantagens relacionadas à aquisição de ingressos, mas é preciso haver a criação de novas ações de interação, de experiências junto ao torcedor. Isso torna o programa mais atraente”, afirma Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Outro fator que explica a arrecadação é a estratégia do clube em atrair o público para além dos jogos.

Empresa de catering fundada no país em 2011 e com foco na gestão e operação de alimentos e bebidas para arenas, estádios de futebol e casas de espetáculo, a GSH administra dois restaurantes dentro do Allianz Parque. Na visão de Mark Zammit, CEO da GSH, essas ativações são importantes para a experiência dos torcedores.

“Antigamente os estádios de futebol não tinham capacidade de receber espaços temáticos, mas isso está diferente nos últimos anos, graças às mudanças no comportamento das agremiações. Hoje o torcedor pode acompanhar uma partida dentro de uma arena, com toda a organização de um restaurante de alta gastronomia, o que agrega uma nova experiência ao espetáculo esportivo”, comenta Mark.

Camarotes

Outra empresa que também está presente no estádio é a Soccer Hospitality. A agência administra o camarote Fanzone, espaço com capacidade para 500 pessoas que conta com bandas, DJs, buffet e serviço de bebidas, barbearia e até estúdio de tatuagem.

“Nossos camarotes visam proporcionar uma experiência única aos torcedores, com diversos atrativos que vão além da bola rolando. Nós queremos que quem venha ao nosso camarote possa viver a partida do seu time com todo o conforto e com a certeza de que deseje repetir a experiência”, relata Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Além de atrair o público geral, as empresas também preparam ações que visem o mundo dos influenciadores. O Galera.Bet, plataforma de apostas esportivas e patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro, conta com ingressos disponíveis em camarotes corporativos no Allianz e também na Neo Química Arena, e passou a promover ações e convidar criadores digitais para assistirem aos jogos no espaço.

“Eu vejo essas ações como uma forma de reconhecimento ao trabalho e também uma aproximação importante ao meio digital. Em alguns jogos, selecionamos algumas personalidades para conhecer nossa estrutura nas arenas, participar de experiências interativas sobre a empresa e acompanhar a partida do time do coração”, pontua Marcos Sabiá, CEO da companhia.

Um dos diferenciais do estádio é o uso do reconhecimento facial para a entrada dos torcedores. Com o objetivo de trazer mais segurança aos torcedores e coibir a venda de ingressos por cambistas, o clube utiliza a tecnologia desde o começo desse ano.

“A implementação de uma tecnologia como essa é fundamental para poder ajudar as instituições e dar uma melhor experiência e segurança durante as partidas, além de trazer uma maior modernização ao estádio ”, conclui Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply.