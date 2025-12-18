O hexa vem?

Onde você estava em 1994? E em 2002? Eu ainda tinha cabelo, já faz um tempão. Mesmo assim, posso lembrar de algumas coisas.

Sendo esta a última coluna do ano, olhamos para 2026. Não significa desprezo pelos pregões derradeiros do calendário. Na teimosia perante a dificuldade de ensinar truques velhos a cães novos, insisto que, em séries financeiras, poucos dias fazem a diferença. Se esses dias gozam de pouca liquidez e da imperiosa necessidade de uma marcação mais amigável das cotas anuais, a tal diferença costuma ser significativa. Recomenda-se guarda alta até os 45 minutos do segundo tempo.

Como alguém cujos ciclos de vida são medidos por Copas do Mundo, no entanto, não há como disfarçar a ansiedade por 2026.

Psicoterapeutas jungianos talvez chamassem de sincronicidade: os paralelos entre o pêndulo de economia política e as últimas conquistas do mundial de futebol pelo Brasil são inevitáveis.

O tetracampeonato foi quase simultâneo à mais importante conquista monetária do século: o Plano Real, de julho de 1994, inaugura um novo Brasil de previsibilidade, reformas estruturantes, melhorias institucionais, avanços de governança e marcos regulatórios. Se há demonstração maior de soberania nacional do que aquele gol do Bebeto no arqueiro Tony Meola em pleno 4 de julho, dia da Independência dos EUA, desconheço…

E o penta vem apenas oito dias depois da divulgação da famigerada “Carta ao povo brasileiro”, um marco da guinada do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva da esquerda ideológica ao centro pragmático, em direção a uma política econômica mais ortodoxa. Saímos das preocupações com o “Lulômetro”, indicador criado pela Goldman Sachs para medir o medo da comunidade financeira à eleição do candidato do PT, para a posterior nomeação da dupla Palocci-Meirelles, consagrada nos necessários ajustes fiscal e monetário de início de mandato. A condução ortodoxa da política econômica, associada a um cenário externo favorável, permite bom crescimento do PIB, aprofundamento dos programas sociais com consequente melhoria da distribuição de renda, alcance do investment grade e uma valorização expressiva dos ativos financeiros — entre 2003 e 2007, o Ibovespa basicamente se multiplica por 7.

Esse foi um dos cinco grandes ciclos de multiplicação do principal índice de ações brasileiro, implementado formalmente em janeiro de 1968. Na primeira onda significativa, com duração de seis anos, o índice se multiplica 27 vezes em dólares, colhendo os frutos do PAEG e do milagre econômico. Durante a década de 1980, há outra grande valorização: de 12 vezes o capital investido, em dólares, em cinco anos. O terceiro grande ciclo acontece já nos anos 1990, com multiplicação de 29 vezes em dólares, num horizonte de sete anos. O quarto salto expressivo é justamente o supramencionado: em dólares, o índice salta 18 vezes no início dos anos 2000, de sua mínima à máxima local em seis anos. O quinto e último ciclo é catalisado pela alternância de poder entre a administração Dilma Rousseff e o governo de Michel Temer, quando o Ibovespa sai de 39.000 para 120.000 pontos entre 2016 e 2019.

Estaríamos a caminho do hexa? Em outras palavras, há condições para um sexto grande ciclo de alta do principal índice de ações brasileiro?

Digerida a turbulência das últimas semanas, os mercados brasileiros, pelo menos circunstancialmente, devem afastar-se do foco exclusivo nas especulações sobre eleições, ainda distantes e sujeitas a uma série de idas e vindas até sua materialização. Forças econômicas e financeiras estritas voltam a ter protagonismo.

Os países emergentes continuam captando recursos com interesse em reduzir sua exposição ao dólar, depois de longos anos em que o setor de tecnologia dos EUA trabalhou como um grande aspirador de pó do capital internacional. A sucção do período 2010-2024 vira uma mangueira abastecedora de liquidez agora, com algum destaque para a América Latina.

Os juros devem cair em sintonia no Brasil e nos EUA, numa harmonia semelhante àquela de 2019, marcada por destacada apreciação dos ativos locais.

O vultoso fluxo de dividendos extraordinários pagos simultaneamente como forma de desviar das mazelas da alteração tributária deve, pelo menos em parte, voltar às ações. E temos ainda a liquidez gerada pelo pagamento do FGC aos detentores de CDBs do Banco Master — como não há outra “molezinha” como aquela na praça e o prognóstico é de juros menores, também não seria surpreendente a destinação de uma parcela, ainda que pequena, desse montante à renda variável; 5% ou 10% de 40 bilhões de reais ainda é um dinheiro relevante.

A demanda no mercado acionário sobe num momento em que a oferta disponível está menor. O número de programas de recompra de ações em curso é recorde, superando a centena. Com tanta recompra, o volume de ações em circulação fica baixo. Ao mesmo tempo, são 11 fechamentos de capital só no ano de 2025. Na linguagem mais corriqueira da Faria Lima, “vai faltar ação pra comprar”.

Essas serão as forças capazes de guiar os ativos locais até abril. A partir daí, a preocupação com a política econômica a vigorar em 2027 assumirá o protagonismo.

Para que a alta dos ativos de risco brasileiros observada em 2025 e projetada para os próximos meses se transforme num grande ciclo mais secular, precisaremos de confiança na consolidação fiscal, de uma política de controle de gastos públicos e zelo sobre o orçamento.

A preocupação é suprapartidária. A direita e a centro-direita não podem permitir-se sequestrar por um clã autointeressado, cujos interesses familiares sobrepujam valores republicanos. Por sua vez, a esquerda há de se comprometer com política fiscal responsável, reconhecendo como a retórica de soberania nacional e de justiça tributária obviamente não é suficiente para resolver o conflito distributivo. Palavras não pagam dívidas. Cedo ou tarde, a aritmética elementar das contas públicas se impõe.

Entre o tetra e o tricampeonato mundial transcorreram 24 anos sem um título de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Em 2026, teremos passado rigorosamente o mesmo hiato sem levantar o caneco. A inigualável seleção de 1970 encontrava como pano de fundo o milagre econômico brasileiro e uma grande valorização de nossos ativos financeiros. Seria um novo milagre esperarmos por um líder não populista e fora da polarização em 2026? Os caminhos para o hexa também nos mercados começam a ser construídos agora.