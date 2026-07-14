Por que a Globo não vai transmitir a semifinal da Copa do Mundo nesta terça-feira?

A semifinal entre França e Espanha, nesta terça-feira, 14, marcará uma quebra de tradição nas transmissões da Copa do Mundo no Brasil. Pela primeira vez desde que passou a exibir o torneio, a TV Globo não transmitirá um dos confrontos que valem vaga na decisão do Mundial.

O fato é inédito desde 1970, quando a emissora estreou na cobertura da Copa do Mundo. Na ocasião, disputada no México, as duas semifinais aconteceram no mesmo horário, o que obrigou a Globo a escolher apenas uma partida para exibir. A opção foi pelo duelo entre Brasil e Uruguai, vencido pela Seleção Brasileira por 3 a 1.

Depois daquele Mundial, a emissora sempre mostrou as duas semifinais quando a competição foi disputada em formato eliminatório. As únicas exceções foram as edições de 1974 e 1978, que não tiveram essa fase, já que o torneio utilizou uma segunda etapa de grupos para definir os finalistas.

Por que a Globo não vai transmitir França x Espanha?

A mudança acontece por causa do novo modelo de divisão dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026. A CazéTV adquiriu os direitos para exibir os 104 jogos do torneio e tem prioridade na escolha das partidas. Somente após essa definição a Globo monta sua programação com os confrontos disponíveis dentro do pacote de 55 jogos que comprou.

Com isso, a CazéTV escolheu transmitir com exclusividade a semifinal entre França e Espanha, enquanto a Globo ficou com Inglaterra x Argentina, que será disputada na quarta-feira, 15.

Nem o Mundial de 1994 interrompeu a sequência

A última vez em que houve risco de a Globo deixar de transmitir uma semifinal foi em 1994. Apesar de os dois jogos terem sido realizados no mesmo dia, a diferença de fuso horário entre Nova Jersey e Los Angeles permitiu que a emissora exibisse as duas partidas, mostrando primeiro Bulgária x Itália e, na sequência, Suécia x Brasil.

CazéTV amplia presença na Copa

Depois de estrear nas transmissões da Copa do Mundo em 2022, no Catar, a CazéTV ampliou seu acordo para a edição de 2026 e passou a ser a única empresa brasileira com os direitos de exibir todas as partidas do Mundial. A Globo, por sua vez, manteve um pacote parcial de jogos, o que abriu espaço para que uma semifinal ficasse fora de sua programação pela primeira vez em mais de cinco décadas.