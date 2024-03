A contragosto de jogadores, NFL aprova nova regra sobre tackle

Nos últimos anos, a NFL, liga de futebol americano, tem examinado um tipo específico de tackle que, segundo ela, leva a lesões em uma taxa alarmantemente alta. Agora, a liga está tentando acabar com a técnica do jogo —exceto que os próprios jogadores da liga estão protestando contra a mudança.

Os proprietários da liga votaram unanimemente para instituir uma penalidade para o "tackle com queda de quadril", em tradução livre, uma manobra que ocorre quando um defensor envolve seus braços em um corredor e "descarrega seu peso girando e abaixando os quadris e/ou parte inferior do corpo" enquanto pousa e prende a perna de seu adversário no joelho ou abaixo dele.

Leia mais: NFL quer mudar modelo de negócio "familiar" de times — e quem ganha é Wall Street

Tais movimentos serão sinalizados com uma penalidade de 15 jardas e um primeiro down automático para o ataque.

O que é incomum sobre esse tackle é que ele não parece especialmente violento. Mas já foi proibido no rúgbi devido à frequência com que termina com um jogador se machucando. Oficiais da NFL afirmam que a técnica causa lesões pelo menos 20 vezes mais frequentemente do que outras formas de tackle.

No entanto, os jogadores de futebol americano já se manifestaram contra ela.

Em um comunicado antes das últimas reuniões da liga, a Associação de Jogadores da NFL disse que se opunha a qualquer tentativa de proibir o tackle e acrescentou que, embora apoie melhorias na segurança, não pode apoiar uma mudança de regra que cause confusão para jogadores, treinadores, árbitros e torcedores do esporte.

Na temporada passada, o tackle com queda de quadril foi visto cerca de uma vez por jogo, disse a liga, e isso aumentou 65% em relação ao ano anterior. Essa é outra razão pela qual a liga estava disposta a prosseguir com a mudança.

"Temos uma obrigação do ponto de vista da saúde e segurança de proteger os jogadores quando há risco irracional de lesão", disse Rich McKay, diretor executivo do Atlanta Falcons e presidente do comitê de competição da NFL ao Wall Street Journal.

Esta não é a primeira mudança de regra que desagradou os jogadores. Eles dizem que este é apenas o mais recente em uma série de movimentos que têm limitado como eles podem derrubar portadores da bola.

Mas esta é a rara regra que os jogadores ofensivos também se opõem. Falando antes do Super Bowl, Austin Ekeler, cuja posição faria com que se beneficiasse da mudança, se manifestou contra ela.

"Realmente compromete a qualidade do jogo em múltiplos níveis", disse Ekeler. "É sinceramente prejudicial para o jogo se eles tentarem seguir em frente com isso."