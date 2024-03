Proprietários da NFL adiam votação sobre permissão de private equities

Os proprietários da NFL, a liga de futebol americano, adiaram uma votação sobre uma possível permissão para que empresas de private equity adquiram participações em equipes. A decisão adia um possível influxo de licitantes e fontes de capital para os times.

Um comitê composto por cinco proprietários ainda não finalizou um modelo para trazer capital privado para o grupo, mas uma votação é esperada ainda este ano, segundo Clark Hunt, proprietário do time Kansas City Chiefs e membro do grupo.

Ele disse que a liga provavelmente irá avaliar e aprovar uma seleção de empresas de private equity para serem potenciais compradores de participações em equipes. "Fizemos um grande progresso", disse Hunt na reunião dos proprietários da NFL em Orlando, segundo informações da Bloomberg.

A NFL tem algumas das regras de propriedade mais rígidas nos esportes, o que tornou a venda de equipes mais difícil do que em outras modalidades que já expandiram as regras de propriedade para o capital privado e outras entidades de investimento.

Isso ficou evidente no ano passado, quando um grande grupo de investidores, liderado pelo bilionário do private equity Josh Harris concluiu um acordo para comprar o Washington Commanders por US$ 6 bilhões. O processo de venda também não atraiu muitos interessados, levantando preocupações de que o modelo de propriedade da liga era limitado e poderia suprimir vendas futuras.

Uma vez aprovado o private equity, a liga poderia ter até oito participações minoritárias disponíveis, disse um executivo de uma equipe da NFL em fevereiro, segundo a Bloomberg. Algumas das empresas de capital privado que têm sido ativas na compra de participações em equipes profissionais dos EUA incluem RedBird Capital Partners, Arctos Partners LP e Ares Management Corp.

Hunt disse que ter investidores institucionais como opção poderia ajudar no financiamento do desenvolvimento imobiliário de estádios, bem como em outros projetos que a liga possa empreender. "Se tivermos um projeto particularmente intensivo em capital, essa seria outra fonte de capital", disse o proprietário do Kansas City.