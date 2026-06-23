Esporte

Fase de grupos copa 2026

A China está na Copa do Mundo 2026, mas de maneiras inesperadas

O país fornece tecnologia, transporte e produtos para o torneio da Fifa

(Divulgação / Getty Images)

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China2Brazil
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Agência

Publicado em 23 de junho de 2026 às 13h08.

Mesmo sem a seleção chinesa entre as participantes da Copa do Mundo de 2026, a China ocupa espaço em diferentes áreas do torneio. Empresas do país fornecem infraestrutura para estádios, equipamentos tecnológicos, sistemas de transporte, produtos licenciados e itens voltados aos torcedores nos três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá.

O Estádio Azteca, na Cidade do México, passou por uma ampla reforma antes de receber jogos do Mundial. Parte das obras foi executada pela China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd.

Além da infraestrutura esportiva, a mobilidade urbana também conta com participação chinesa. As cidades mexicanas de Cidade do México, Monterrey e Guadalajara colocaram em operação 115 trens leves produzidos pela CRRC Corporation Limited para atender ao aumento da demanda durante o torneio. Na capital mexicana, cerca de 800 ônibus elétricos circulam entre os principais pontos da competição, e aproximadamente 95% desses veículos foram fabricados na China.

Yiwu concentra produção de produtos para torcedores

Grande parte das bandeiras, camisetas, bonés, brinquedos e acessórios vendidos durante a Copa do Mundo continua saindo de Yiwu, cidade da província de Zhejiang reconhecida como um dos principais centros de produção e exportação de pequenos produtos da China.

Na Copa do Mundo do Catar, em 2022, aproximadamente 70% dos produtos promocionais relacionados ao torneio tiveram origem em Yiwu. Para a edição de 2026, a expectativa é de crescimento dessa participação.

Dados das autoridades alfandegárias locais mostram que as exportações de artigos esportivos e equipamentos produzidos em Yiwu somaram 2,83 bilhões de yuans (cerca de US$415 milhões) no primeiro trimestre de 2026, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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