Este ex-jogador do Flamengo vai faturar R$ 78 milhões com 400 escolas de futebol pelo Brasil

José Martins, da Time Forte: “Eu acho que um dos nossos desafios é treinar cada vez melhor as pessoas que operam na ponta para a gente" (Timeforte/Divulgação)
Repórter de Negócios
Publicado em 23 de agosto de 2026 às 08h14.
José Martins passou parte da adolescência tentando fazer carreira dentro de campo. Jogou no Flamengo, passou pelo Fluminense, quebrou a perna e chegou a atuar nos Estados Unidos. O futebol profissional acabou cedo. O negócio que ele construiria em volta dele, não.
Em 1994, Martins começou a dar aulas de futebol na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A escola tinha patrocínio do McDonald’s e alunos treinando na areia.
Mais de 30 anos depois, aquela operação virou a Time Forte, empresa que administra escolas esportivas ligadas a clubes como Flamengo, Internacional e Sport e participa de projetos com Chelsea e Real Madrid.
A virada mais recente aconteceu em 2023.
Depois de 23 anos trabalhando de forma exclusiva com o Flamengo, a Time Forte passou a poder operar outras bandeiras. O movimento abriu uma nova etapa de expansão: a empresa encerrou 2025 com 285 unidades e faturamento de 51 milhões de reais e projeta chegar a cerca de 400 operações e 78 milhões de reais em receita em 2026.
“Eu acho que um dos nossos desafios é treinar cada vez melhor as pessoas que operam na ponta para a gente. Nosso investimento não é tão alto, portanto você vai encontrar uma variedade maior de investidores. Você precisa dedicar mais tempo para treinar e tornar esses investidores grandes gestores”, diz Martins.
Agora, a Time Forte tenta provar que o modelo desenvolvido durante mais de duas décadas com o Flamengo consegue funcionar com torcidas, regiões e clubes diferentes. A expansão passa por cidades menores, pelo Centro-Oeste e até por shopping centers, onde a empresa começa a testar unidades esportivas em espaços de maior circulação.
Martins cresceu no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Filho de um advogado e de uma professora universitária, passava parte do tempo jogando futebol em praças da região até que um colega de escola o levou para fazer um teste no futsal do Flamengo. Ele passou. Depois, durante uma partida, chamou a atenção de um treinador do futebol de campo e foi convidado para mudar de modalidade.
A trajetória sofreu uma interrupção quando Martins quebrou a perna ainda na adolescência. Depois do período afastado, foi morar nos Estados Unidos. Na volta ao Brasil, fez um novo teste e entrou para o juvenil do Flamengo.
“Eu quebrei a perna, fui morar nos Estados Unidos com 15 anos. Voltei, fiz teste para o juvenil do Flamengo, passei e acabei virando jogador de futebol assim, de uma forma inusitada”, diz.
A carreira durou menos do que ele imaginava. Martins passou pelo Flamengo e pelo Fluminense e jogou também nos Estados Unidos. Depois deixou os gramados e foi trabalhar no mercado de publicidade.
Essa experiência seria usada no negócio que viria depois.
Em 1994, Martins abriu uma escola de futebol na praia de Ipanema. O projeto tinha patrocínio do McDonald’s, em um ano de Copa do Mundo, e combinava treinamento esportivo com ferramentas de comunicação e marca. A unidade existe até hoje.
“Eu inicio essa escola na praia com muito sucesso, com patrocínio do McDonald’s. A gente está falando de 1994. Ipanema era o coração dos lançamentos do Rio de Janeiro. E aí a gente lota a escola”, diz Martins.
O projeto também misturava alunos de diferentes faixas de renda. Parte das mensalidades pagas pelas famílias de maior poder aquisitivo ajudava a abrir espaço para crianças com menos recursos.
Para Martins, essa convivência acabou se tornando parte do produto oferecido pelas escolas.
“Você tinha a garotada rica, com dinheiro, que de certa forma subsidiava a garotada com um poder aquisitivo menor. A escola de futebol é muito boa para quebrar preconceito, quebrar barreiras de convivência e democratizar mais a prática esportiva”, diz.
Nos primeiros anos, Martins abriu outras escolas próprias no Rio de Janeiro. Foi aí que percebeu um problema: quando não estava presente em determinada unidade, a operação perdia parte do acompanhamento do dono.
A solução encontrada foi buscar um modelo no qual o operador local também tivesse capital e interesse direto no desempenho da escola.
Em 1999, Martins procurou o Flamengo e apresentou um projeto para franquear escolas de futebol com a marca do clube. A operação começou efetivamente em 2000.
Pelo modelo, a Time Forte se tornou master franqueada, empresa responsável por desenvolver e administrar uma rede de franquias em nome da marca. O franqueado paga taxa de franquia e royalties, recebe treinamento e segue os padrões definidos pela operação. Parte da receita é repassada ao clube pelo uso da marca.
“A escola de futebol era uma coisa do tio Felipe, do tio Zé que dava aula ali. A gente trouxe um olhar mais profissional, mais adequado com uma indústria que a gente percebia que crescia”, diz Martins.
A parceria com o Flamengo durou 23 anos nesse formato.
Além das mensalidades, as escolas passaram a gerar receitas com inscrições, uniformes e torneios. Para os clubes, existe ainda uma segunda possibilidade: encontrar jogadores para suas categorias de base.
O caso mais conhecido ocorreu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Vinícius Júnior começou a jogar em uma escola do Flamengo operada pela rede antes de entrar nas categorias de base do clube.
“O que você oferece para a marca? Você oferece abrangência da marca no país inteiro e recursos financeiros advindos dessa abrangência. E, paralelo a isso, você acaba também descobrindo jogadores de futebol para o clube, que são importantes para futuras comercializações”, diz Martins.
A principal mudança na história recente da Time Forte aconteceu em 2023.
Naquele ano, a empresa assinou um novo contrato com o Flamengo e deixou de atuar de forma exclusiva para o clube. A mudança permitiu que Martins buscasse outras bandeiras.
Foi o teste mais importante do modelo. Até então, parte do tamanho da operação poderia ser atribuída à força nacional da torcida do Flamengo. A dúvida era se a mesma estrutura funcionaria com clubes de alcance mais regional.
O Internacional foi um dos primeiros testes. Depois de uma apresentação da Time Forte em um evento do setor, representantes do clube procuraram a empresa. Seguiram-se de seis meses a um ano de negociações e viagens a Porto Alegre.
Segundo Martins, nos primeiros seis a sete meses de operação, mais de 30 franquias da marca Internacional haviam sido comercializadas.
“O Internacional vem mostrar para a gente que esse modelo é possível de ser replicado com outras marcas. É um modelo em que eu tenho um percentual do negócio, o Internacional tem um percentual e o clube recebe de todas as linhas de receita”, diz.
Essas receitas incluem taxa de franquia, mensalidades, inscrições, torneios e venda de uniformes.
A Time Forte mantém ainda operações com o Sport e escolas esportivas ligadas ao Flamengo. Segundo material fornecido pela companhia, também participa de projetos no Brasil relacionados ao Chelsea e ao Real Madrid.
Uma das apostas de Martins para aumentar a receita das unidades está fora dos campos tradicionais.
A empresa começou a testar escolas e centros esportivos dentro de shopping centers. Em uma operação no Rio de Janeiro, instalou campo e quadra de areia em um empreendimento comercial. A tese acompanha uma mudança dos próprios shoppings, que tentam reduzir a dependência de lojas e levar mais serviços, alimentação e entretenimento para seus espaços.
Para a Time Forte, há outra vantagem: famílias permanecem mais tempo no local enquanto as crianças praticam esporte.
“A gente vem trazendo para os shopping centers uma unidade de negócio diferente. É uma coisa em que estamos investindo muito. Você tem a oportunidade de elevar o ticket médio porque é um lugar seguro e torna a vida dos pais mais confortável. Eles deixam o filho e vão dar uma passeada no shopping”, diz Martins.
A localização também pode mudar a economia de uma unidade. Espaços com mais circulação permitem oferecer outros serviços e cobrar mais do que em instalações tradicionais.
Ao mesmo tempo, a expansão geográfica varia de acordo com cada clube. Para o Flamengo, que já possui presença nas grandes capitais, Martins vê mais espaço em cidades menores.
No caso do Internacional, a estratégia começa pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e avança para regiões que receberam migração de gaúchos. Já o Sport tem uma concentração maior em Pernambuco e no Nordeste.
“Nosso momento de expansão é pensar em pontos que valorizem um pouco mais as escolas de futebol, levando o ticket médio para cima, e em pequenas cidades para marcas como o Flamengo. Com as outras marcas, precisamos entender onde está o torcedor que quer consumir aquela bandeira”, diz Martins.
O crescimento traz um problema que acompanha Martins desde as primeiras escolas próprias: como garantir que centenas de unidades entreguem o mesmo serviço quando são operadas por pessoas diferentes.
A barreira de entrada relativamente baixa das escolas esportivas amplia essa dificuldade. O perfil dos investidores varia, e muitos chegam ao negócio com experiência no esporte, mas sem formação em gestão. Por isso, Martins coloca o treinamento dos franqueados entre os principais entraves para a expansão.
O segundo está na contratação e formação de professores e funcionários. “O grande desafio é mão de obra de uma forma geral, para que você sempre mantenha o padrão. É trazer uma ideia de profissionalismo para essa indústria”, diz.
Há ainda um problema do lado do consumidor. Escolas de futebol têm alta rotatividade de alunos. Quando a agenda das crianças aperta, a atividade esportiva costuma ser uma das primeiras despesas cortadas pelas famílias.
“Escola de futebol tem um turnover muito alto, a rotatividade de clientes. O garoto tem que fazer prova, sai da escola. A primeira coisa que os pais tiram é a escola de futebol. Então a gente tem o desafio da fidelização e de mostrar para o pai a importância desse trabalho na formação da criança”, diz Martins.
Esse ponto será ainda mais relevante se a Time Forte alcançar a escala que planeja. Depois de construir a empresa durante mais de duas décadas sob uma única bandeira, o próximo teste será provar que a estrutura funciona com diferentes clubes, torcidas e regiões — e que uma atividade que nasceu na praia de Ipanema consegue manter o mesmo padrão em centenas de campos espalhados pelo país.