INSS pode ter concurso para nível superior em 2027, diz ministra

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá abrir concurso para cargos de nível superior em 2027, segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A previsão integra os planos do governo federal para recompor equipes, com seleções e convocações de candidatos já aprovados.

Dweck abordou o assunto ao responder a perguntas do público no programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta quinta-feira, 12. Segundo ela, a necessidade de contratação se estende a diferentes áreas da administração pública.

“Todas as áreas são importantes. Quando a gente chegou no governo em 2023, era uma carência gigantesca em todas as áreas. Não há dúvida que a área ambiental é uma prioridade também”, afirmou.

O total de vagas dependerá da aprovação do Orçamento de 2027 pelo Congresso. A ministra também afirmou que, antes da realização de novos concursos, devem ser convocados todos os aprovados nas seleções anteriores.

PF e órgãos ambientais devem convocar aprovados

Na Polícia Federal, a expectativa é chamar candidatos excedentes ainda em 2026 ou no início de 2027. Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há possibilidade de concurso no próximo ano.

As convocações para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Ibama devem ocorrer antes do encerramento de 2026. A Agência Nacional de Mineração (ANM), por sua vez, continuará a chamar candidatos para vagas adicionais em 2027.

CNU terá chamada de mais de 1,3 mil candidatos

O governo também prevê convocar, ainda em novembro, mais de 1,3 mil candidatos do cadastro de reserva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). As chamadas atenderão a vagas remanescentes, com predominância de aprovados na primeira edição.

Segundo Dweck, todas as vagas originalmente previstas no CNU 2025 já foram preenchidas. O ministério negocia com a Secretaria de Orçamento Federal a convocação de candidatos além do quantitativo estabelecido no edital.

A previsão é divulgar a lista nas próximas semanas, antes do fim de 2026.