Brasil
Guia do CidadãoInfraestrutura

INSS pode ter concurso para nível superior em 2027, diz ministra

Esther Dweck também prevê convocações na PF e em órgãos ambientais; vagas dependem do Orçamento

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 17h13.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreINSS
Saiba mais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá abrir concurso para cargos de nível superior em 2027, segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A previsão integra os planos do governo federal para recompor equipes, com seleções e convocações de candidatos já aprovados.

Dweck abordou o assunto ao responder a perguntas do público no programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta quinta-feira, 12. Segundo ela, a necessidade de contratação se estende a diferentes áreas da administração pública.

“Todas as áreas são importantes. Quando a gente chegou no governo em 2023, era uma carência gigantesca em todas as áreas. Não há dúvida que a área ambiental é uma prioridade também”, afirmou.

O total de vagas dependerá da aprovação do Orçamento de 2027 pelo Congresso. A ministra também afirmou que, antes da realização de novos concursos, devem ser convocados todos os aprovados nas seleções anteriores.

PF e órgãos ambientais devem convocar aprovados

Na Polícia Federal, a expectativa é chamar candidatos excedentes ainda em 2026 ou no início de 2027. Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há possibilidade de concurso no próximo ano.

As convocações para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Ibama devem ocorrer antes do encerramento de 2026. A Agência Nacional de Mineração (ANM), por sua vez, continuará a chamar candidatos para vagas adicionais em 2027.

CNU terá chamada de mais de 1,3 mil candidatos

O governo também prevê convocar, ainda em novembro, mais de 1,3 mil candidatos do cadastro de reserva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). As chamadas atenderão a vagas remanescentes, com predominância de aprovados na primeira edição.

Segundo Dweck, todas as vagas originalmente previstas no CNU 2025 já foram preenchidas. O ministério negocia com a Secretaria de Orçamento Federal a convocação de candidatos além do quantitativo estabelecido no edital.

A previsão é divulgar a lista nas próximas semanas, antes do fim de 2026.

Acompanhe tudo sobre:Esther DweckGoverno LulaINSS

Mais de Brasil

Fachin suspende prazos de processos pelo país após falha da Microsoft afetar tribunais

Escala 6x1: Câmara defende calendário do Congresso e contesta ajustes de Dino no STF

Concurso Nacional Unificado (CNU3) terá novo modelo em 2027, diz Esther Dweck; veja o que muda

São Paulo terá novo bonde no Centro, com operação prevista para 2027

Mais na Exame

Ciência

Starship decola nesta sexta-feira: O que se sabe sobre o 15º voo da SpaceX

Brasil

Fachin suspende prazos de processos pelo país após falha da Microsoft afetar tribunais

Future of Money

Grayscale lista criptomoedas que lideraram altas em cada trimestre desde 2025

Carreira

Sete CEOs e uma diretora comercial contam como realmente usam IA no trabalho