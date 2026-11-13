BTG aposta em integração para simplificar rotina financeira das franquias

No primeiro semestre de 2026, o setor de franquias faturou R$ 149 bilhões no Brasil, alta nominal de 9,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). O avanço, porém, ocorre em um ambiente de juros elevados, crédito restrito e endividamento das famílias, fatores que, na avaliação da entidade, pressionam o caixa das redes e exigem maior disciplina financeira.

Nesse cenário, informações dispersas dificultam o acompanhamento da operação. Isso acontece, por exemplo, quando uma venda precisa ser consultada em uma plataforma, o recebimento conferido em outra e os dados transferidos para uma planilha. Antes de avaliar os números e planejar os próximos compromissos, o gestor dedica tempo a reunir essas informações.

É esse percurso, da venda à administração do caixa, que o BTG Pactual Empresas busca conectar. Com atuação personalizada e especializada em todos os segmentos de franquias, como varejo, saúde e alimentação, o banco reúne meios de pagamento, conta PJ, automação de tarefas e integração com sistemas de gestão para simplificar a rotina de franqueados e franqueadores.

“Uma boa gestão financeira não olha apenas para quanto a empresa vende, mas para todo o caminho que o recurso percorre depois da venda. Quanto maior a visibilidade sobre recebimentos, compromissos e disponibilidade de caixa, melhores são as condições para o franqueado planejar a operação e tomar decisões”, afirma Patrícia Piza, diretora-executiva de Recebíveis do BTG Pactual Empresas.

Da venda ao recebimento

A conexão começa nos meios de pagamento. Com a aproximação da Black Friday e das vendas de fim de ano, preparar a operação para o movimento do varejo envolve também acompanhar as transações realizadas em diferentes canais e os valores que estarão disponíveis nos dias seguintes.

O BTG Pay reúne soluções de pagamentos, cobranças, vendas e recebimentos ligadas à conta PJ. A maquininha atende às transações presenciais e aceita cartões, Pix e carteiras digitais. Já o link de pagamento permite cobrar a distância, sem a necessidade de um site próprio ou de equipamento físico. Basta gerar o link e enviá-lo ao cliente por WhatsApp, e-mail ou outro canal.

Com os recebimentos conectados à conta, o empresário pode acompanhar as vendas e consultar o calendário de valores previstos em um mesmo ambiente. Essa organização facilita a conciliação, que consiste em conferir se o que foi vendido corresponde ao que entrou na conta, e reduz a necessidade de cruzar informações de plataformas separadas.

A solução também contempla as negociações entre empresas. O Cartão BTG Pay permite ao comprador pagar fornecedores à vista ou de forma parcelada, conforme as condições disponíveis, enquanto o fornecedor recebe de acordo com os termos estabelecidos. A proposta é aproximar pagamento, crédito e recebimento também nessa etapa da operação.

O acesso às funcionalidades do BTG Pay está sendo liberado gradualmente para clientes da conta PJ do BTG Pactual Empresas, mediante análise de elegibilidade.

Menos trabalho entre uma etapa e outra

Reunir as movimentações facilita o acompanhamento, mas a rotina financeira também envolve tarefas que se repetem ao longo do mês. Enviar extratos ao contador, guardar comprovantes e preparar relatórios de despesas são algumas delas. Para quem administra várias unidades, a repetição amplia o trabalho operacional.

Segundo o BTG Pactual Empresas, sua plataforma oferece mais de 50 tarefas automatizadas. Uma delas é o Extrato Contador, onde o empresário cadastra o e-mail do profissional uma única vez, e o documento passa a ser enviado automaticamente no primeiro dia de cada mês. Não é necessário refazer o envio nem disponibilizar um acesso específico à conta.

Outras automações permitem salvar comprovantes de pagamentos e criar relatórios de gastos no cartão de crédito. Ao reduzir a execução manual dessas atividades, o gestor ganha tempo para analisar despesas, acompanhar recebimentos e planejar pagamentos.

Esse trabalho pode avançar também na comunicação entre o banco e o sistema utilizado pela franquia para administrar o negócio. Quando uma informação já registrada precisa ser digitada novamente em outro ambiente, há retrabalho e possibilidade de erro.

As APIs permitem que diferentes sistemas troquem informações. Na prática, podem conectar o banco ao ERP, o sistema de gestão empresarial, para que os processos financeiros façam parte do fluxo de trabalho da empresa. O BTG Pactual Empresas oferece integrações desse tipo, reduzindo a necessidade de transferir dados manualmente entre os ambientes.

Para um multifranqueado, essa conexão ganha relevância à medida que novas unidades são incorporadas. O volume de pagamentos, recebimentos e registros cresce, e manter controles isolados para cada loja torna mais trabalhoso acompanhar a operação.

Informação para planejar o caixa

Com meios de pagamento, conta e sistemas de gestão conectados, o empresário tem mais elementos para avaliar o que deverá entrar e sair nas próximas semanas. Essa visão permite identificar diferenças entre os prazos de recebimento das vendas e os vencimentos de salários, aluguel, fornecedores e outros compromissos.

A antecipação de recebíveis é uma das ferramentas disponíveis para ajustar esse fluxo, conforme as condições da operação. O cartão PJ também pode apoiar a organização das despesas corporativas, enquanto os cartões adicionais permitem acompanhar gastos realizados por diferentes pessoas da equipe.

A estrutura do BTG Pactual Empresas para franquias inclui conta PJ gratuita, Pix ilimitado e gratuito, cartão PJ sem anuidade e soluções para economia na conta de energia. Franqueados e franqueadores contam ainda com atendimento dedicado ao segmento.

O objetivo dessa combinação é dar continuidade à gestão financeira. A venda gera um recebimento, o recebimento passa a compor o planejamento do caixa e as informações alimentam as decisões sobre pagamentos e despesas. Para o empresário, conectar essas etapas significa ter melhores condições de administrar os recursos sem precisar reconstruir, a cada consulta, o caminho percorrido pelo dinheiro.