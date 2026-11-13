Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Brasil e Japão se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), em amistoso internacional pela Data Fifa. A partida será disputada no Estádio Nacional de Singapura e terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da ge TV, no YouTube, e do Globoplay.

O confronto marca o terceiro encontro entre as seleções em pouco mais de um ano. Depois de perder pela primeira vez na história para os japoneses, em outubro de 2025, por 3 a 2, o Brasil reencontrou o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e venceu de virada por 2 a 1, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos.

Agora, Carlo Ancelotti aproveita o amistoso para observar novas opções e testar a formação da equipe. O treinador deve manter Rayan no meio-campo e utilizar Raphinha como centroavante, em um esquema 4-3-3.

Panorama das equipes

Brasil: a Seleção Brasileira encerra o calendário de 2026 em processo de reformulação sob o comando de Carlo Ancelotti. Depois da Copa do Mundo, a comissão técnica passou a observar novos jogadores e promoveu mudanças na convocação, que conta com cinco estreantes. Nos amistosos mais recentes, a equipe enfrentou a Austrália e a Índia, além de buscar uma formação mais definida para o próximo ciclo. Para o duelo contra o Japão, Ancelotti deve apostar em Pedro Morisco no gol e manter Rayan como meia, ao lado de Bruno Guimarães e Andrey Santos. Carlos Augusto também aparece como novidade na lateral esquerda. O treinador indicou que a janela de novembro encerra o período mais amplo de testes e que pretende trabalhar com um grupo mais fechado a partir de 2027.

a Seleção Brasileira encerra o calendário de 2026 em processo de reformulação sob o comando de Carlo Ancelotti. Depois da Copa do Mundo, a comissão técnica passou a observar novos jogadores e promoveu mudanças na convocação, que conta com cinco estreantes. Nos amistosos mais recentes, a equipe enfrentou a Austrália e a Índia, além de buscar uma formação mais definida para o próximo ciclo. Para o duelo contra o Japão, Ancelotti deve apostar em Pedro Morisco no gol e manter Rayan como meia, ao lado de Bruno Guimarães e Andrey Santos. Carlos Augusto também aparece como novidade na lateral esquerda. O treinador indicou que a janela de novembro encerra o período mais amplo de testes e que pretende trabalhar com um grupo mais fechado a partir de 2027. Japão: comandada por Hajime Moriyasu, a seleção japonesa chega ao amistoso com uma base que manteve boa parte dos jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Dos atletas que disputaram o Mundial, 19 voltaram a ser chamados para os compromissos de novembro. Desde a eliminação para o Brasil, a equipe está invicta, com três vitórias e um empate. Entre os destaques estão Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ritsu Doan e Daizen Maeda. O grupo também conta com o retorno de Takumi Minamino, recuperado de lesão, e com o goleiro Zion Suzuki, que passou a defender o Aston Villa, da Inglaterra.

Prováveis escalações

Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior. Carlo Ancelotti. Japão: Zion Suzuki; Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko e Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada e Shuto Nakano; Takefusa Kubo, Daizen Maeda e Keisuke Goto. Técnico: Hajime Moriyasu.

Ficha técnica: