Esporte

Brasil x Japão: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Seleção Brasileira enfrenta os japoneses neste sábado, em Singapura, no terceiro encontro entre as equipes em pouco mais de um ano; Ancelotti prepara novidades no time titular

Raphinha: atacante deve ser titular diante do Japão (Rafael Ribeiro/CBF)

Raphinha: atacante deve ser titular diante do Japão (Rafael Ribeiro/CBF)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15h41.

Última atualização em 13 de novembro de 2026 às 15h47.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreAgenda de jogos
Saiba mais

Brasil e Japão se enfrentam neste sábado, 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília), em amistoso internacional pela Data Fifa. A partida será disputada no Estádio Nacional de Singapura e terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da ge TV, no YouTube, e do Globoplay.

O confronto marca o terceiro encontro entre as seleções em pouco mais de um ano. Depois de perder pela primeira vez na história para os japoneses, em outubro de 2025, por 3 a 2, o Brasil reencontrou o adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e venceu de virada por 2 a 1, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos.

Agora, Carlo Ancelotti aproveita o amistoso para observar novas opções e testar a formação da equipe. O treinador deve manter Rayan no meio-campo e utilizar Raphinha como centroavante, em um esquema 4-3-3.

Panorama das equipes

  • Brasil: a Seleção Brasileira encerra o calendário de 2026 em processo de reformulação sob o comando de Carlo Ancelotti. Depois da Copa do Mundo, a comissão técnica passou a observar novos jogadores e promoveu mudanças na convocação, que conta com cinco estreantes. Nos amistosos mais recentes, a equipe enfrentou a Austrália e a Índia, além de buscar uma formação mais definida para o próximo ciclo. Para o duelo contra o Japão, Ancelotti deve apostar em Pedro Morisco no gol e manter Rayan como meia, ao lado de Bruno Guimarães e Andrey Santos. Carlos Augusto também aparece como novidade na lateral esquerda. O treinador indicou que a janela de novembro encerra o período mais amplo de testes e que pretende trabalhar com um grupo mais fechado a partir de 2027.
  • Japão: comandada por Hajime Moriyasu, a seleção japonesa chega ao amistoso com uma base que manteve boa parte dos jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. Dos atletas que disputaram o Mundial, 19 voltaram a ser chamados para os compromissos de novembro. Desde a eliminação para o Brasil, a equipe está invicta, com três vitórias e um empate. Entre os destaques estão Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Ritsu Doan e Daizen Maeda. O grupo também conta com o retorno de Takumi Minamino, recuperado de lesão, e com o goleiro Zion Suzuki, que passou a defender o Aston Villa, da Inglaterra.

Prováveis escalações

  • Brasil: Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estêvão, Raphinha e Vinicius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • Japão: Zion Suzuki; Junnosuke Suzuki, Ayumu Seko e Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada e Shuto Nakano; Takefusa Kubo, Daizen Maeda e Keisuke Goto. Técnico: Hajime Moriyasu.

Ficha técnica:

  • Jogo: Brasil x Japão
  • Competição: amistoso internacional (Data Fifa)
  • Data: sábado, 14 de novembro de 2026
  • Horário: 7h15 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Singapura, em Singapura
  • Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), ge TV (YouTube) e Globoplay (streaming)
Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolJapãoFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Sérvia x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Argentina x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Copa do Mundo Feminina 2027: veja preços e como comprar ingressos

Retorno de Ronaldinho ao futebol terá transmissão na TV aberta e no YouTube

Mais na Exame

Negócios

A inteligência artificial corre. As empresas ainda estão aprendendo a andar

Ciência

Empresa chinesa aposta em IA e laser para combater pernilongos

Brasil

São Paulo terá novo bonde no Centro, com operação prevista para 2027

Um conteúdo Bússola

55% dos aspirantes a empreendedor investem primeiro em tecnologia