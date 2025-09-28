ESG

Youcom, da Renner, lança primeiro jeans circular preto do Brasil

Marca focada no público jovem dribla desafio de reciclagem e traz inovação que transforma resíduos pós-consumo em novas peças: três modelos já estão disponíveis nas lojas

A nova linha chega ao mercado com três opções: uma calça feminina, uma masculina e uma bermuda unissex (Divulgação)

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 15h00.

Depois de quase um ano de desenvolvimento e testes rigorosos, a Youcom conseguiu superar um dos maiores desafios técnicos de reciclagem na indústria têxtil: criar um jeans circular na cor preta a partir de resíduos pós-consumo, mantendo os padrões de qualidade e durabilidade enquanto reduz impacto ambiental. 

O lançamento da marca do grupo Renner representa um marco na trajetória do projeto Jeans for Change, iniciativa criada há mais de uma década com o propósito de dar nova vida a peças de jeans descartadas e que iriam acabar indo para o lixo.

Em 2020, a Youcom já havia inovado ao lançar a primeira calça circular pós-consumo do país, disponível apenas na tradicional lavagem azul.

"O preto faz parte da identidade da Youcom e está entre as preferências mais recorrentes do nosso público", destaca Barbara Barreira, head de estilo da marca.

"Nosso desejo era ir além da estética e entregar um produto que unisse informação de moda e sustentabilidade", complementou.

O desafio não era pequeno: tingir fibras recicladas na cor preta exige processos complexos que, tradicionalmente, demandam alto consumo de água e energia, além de químicos que podem comprometer tanto a qualidade do produto final quanto sua pegada de carbono.

Para vencer essa barreira, a varejista uniu sua expertise interna a parceiros industriais especializados, sob coordenação técnica da Cotton Move, empresa focada em inovação têxtil e economia circular.

O resultado foi um processo produtivo orientado por critérios de eficiência hídrica e energética, especialmente nas etapas críticas de tingimento e acabamento.

Desde a coleta das peças usadas nas lojas até a venda do produto final, toda a cadeia é rastreável e o design foi pensado estrategicamente para facilitar uma nova reciclagem ao fim da vida útil.

Três modelos chegam ao mercado

A nova linha chega ao mercado com três opções: uma calça feminina, uma masculina e uma bermuda unissex, todas disponíveis nas principais lojas físicas da Youcom e no e-commerce.

Segundo a marca, as peças representam mais do que uma expansão de catálogo e simbolizam a materialização de um modelo de produção verdadeiramente circular em escala comercial.

A inovação se insere em um contexto maior de transformação sustentável que a Renner vem promovendo há anos. Atualmente, 8 em cada 10 peças da companhia já são produzidas com critérios mais sustentáveis, utilizando matérias-primas e processos de menor impacto.

A varejista também estendeu suas práticas sustentáveis para a cadeia de fornecedores estratégicos, que representa 80% de toda a produção e se tornou uma aliada fundamental no processo de descarbonização.

Entre as apostas, está o uso de algodão certificado e a incorporação de algodão agroecológico em coleções especiais. Recentemente, o grupo também lançou um guia para incentivar práticas mais responsáveis na indústria da moda, a segunda mais poluente do mundo.

Agora, no segundo ciclo de metas até 2030, a companhia mira ainda mais alto: quer que todas as suas peças sejam produzidas de forma mais sustentável, estabelecendo um novo padrão para o mercado.

