Previsão do tempo em outubro: saiba como deve ser o clima sem confirmação de La Niña

O mês de outubro deve ser marcado por um clima típico de primavera, com aumento de temperaturas e maior frequência de chuvas no Centro-Sul.

A ausência de confirmação do fenômeno La Niña gera incerteza sobre a intensidade dos padrões climáticos, mas as tendências indicam cenários bem definidos.

Temporais no Sul e retomada das chuvas em São Paulo

De acordo com a MetSul Meteorologia, o Sul terá mais tempestades e temporais devido ao choque entre massas de ar frio e quente. Porto Alegre deve registrar média histórica de 153,2 mm de chuva em outubro, com mínimas de 15,7ºC e máximas de 25,2ºC.

Em São Paulo, o mês marca o fim do período seco, com média de 127,2 mm de chuvas e temperaturas variando entre 16,5ºC e 26,5ºC.

Onda de calor no centro-oeste e sudeste

As temperaturas devem ficar acima da média no Centro-Sul do país. Estados como Mato Grosso do Sul, Goiás, interior paulista, Triângulo Mineiro e norte do Paraná podem enfrentar picos de calor com máximas superiores a 40ºC em diversos dias.

No Sul, o clima será mais ameno, com menor frequência de massas frias, embora ainda haja possibilidade de episódios pontuais de frio, especialmente no Rio Grande do Sul.

Chuvas favorecem o início da safra agrícola

Segundo o Inmet, outubro deve ter chuvas acima da média no Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais, beneficiando o início da safra 2024/2025.

Já no Nordeste e Norte, áreas como Tocantins, Pará e partes de Goiás podem registrar índices próximos ou abaixo da média, o que pode afetar a umidade do solo e determinadas culturas agrícolas.