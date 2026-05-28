Anvisa manda recolher coco ralado por excesso de enxofre; veja se você tem em casa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira, 28, o recolhimento de um lote de coco ralado após identificar irregularidades em análise laboratorial do produto.

Segundo a agência, o laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen/DF) apontou resultado insatisfatório no ensaio quantitativo de dióxido de enxofre, substância utilizada como conservante em alimentos, mas que possui limite permitido para uso.

Além do recolhimento, a Anvisa também determinou a suspensão da comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto.

Qual lote do coco ralado foi recolhido?

A medida vale para o lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe, fabricado pela Qualicoco Ltda. O produto tem validade até 17 de setembro de 2026.

De acordo com a Anvisa, o laudo identificou concentração de 826 mg/kg de dióxido de enxofre, quase quatro vezes mais que limite permitido para o conservante.

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A agência informou que o produto infringiu normas previstas em legislações sanitárias e regulatórias relacionadas à composição e segurança de alimentos.

A decisão foi publicada na Resolução nº 2.133/2026, no Diário Oficial da União (DOU).

O que acontece com o produto?

Com a determinação da Anvisa, o lote afetado deve ser retirado de circulação. A resolução prevê o recolhimento do lote; a suspensão da comercialização; a suspensão da distribuição; a proibição de propaganda; e suspensão do uso do produto.