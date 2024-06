Tambaqui Tanque: inspirado no Shark Tank, programa seleciona projetos de empreendedores na Amazônia

O BID Invest anunciou, nesta quinta-feira, 13, 22 novos membros na Rede Financeira Amazônia, que agora tem 46 instituições financeiras. O objetivo é financiar projetos-piloto para promover investimentos socioambientais no bioma. O anúncio foi feito durante o evento Sustainability Week, realizado esta semana em Manaus. A instituição também lançou o projeto "Tambaqui Tanque", inspirado no americano Shark Tank, que escolhe empresas iniciantes para acelerar, financiar e estruturar seus negócios.

Os projetos são voltados para o desenvolvimento socioambiental da Amazônia, como disse o gerente-geral do BID Invest, James Scriven. "Selecionaremos 30 propostas de iniciativas que desejam impactar o bioma de forma positivo, o financiamento ficará a cargo dos bancos da Rede", explica.

Com base nas propostas avaliadas, o potencial de impacto é de mais de 2,1 milhões de pessoas, 1,2 milhão de hectares reflorestados ou conservados, além de 6 milhões de toneladas de CO2 sequestradas até 2030.

Os projetos selecionados passarão por um ano de aceleração com a Rede Financeira da Amazônia, buscando recursos, capacitação e financiamento para expandir projetos de impacto positivo.

O gerente-geral do BID Invest complementa que os critérios para avaliar os negócios são: propostas que gerem impacto positivo no bioma, efeitos a curto prazo (em 18 meses), longo prazo (cinco anos) e projetos que necessitam do apoio do BID para iniciar as ações. "As iniciativas que tivemos foram diversas, e queremos financiar aquelas com maior escalabilidade", anunciou durante coletiva de imprensa.

Embora as avaliações para o Tambaqui Tanque tenham acontecido apenas durante os três dias do evento, Scriven considera que o projeto deve ser constante no calendário de investimentos da Rede. As propostas aceitas ainda não são públicas, mas devem ser divulgadas através do site do BID Invest.

As instituições financeiras que se tornam membros incluem Aqua Capital, Banco Fie, Bemol - importante varejista da região norte - Caja Los Andes, Ceape, Ciderural, Citi, COOPAC KORI, Compartamos, Cresol, DAI Capital, Finance in Motion, Hakrinbank, Impact Earth ABV, KPTL, Microvest Capital Management, Mov Investimentos, Omni, Patria Investments, StoneCo, Visa e Visionamos.