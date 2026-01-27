Instituto MBRF destina R$ 6 milhões à reconstrução e resiliência climática no RS

O Instituto MBRF, braço social da gigante de alimentos, anunciou a última fase da iniciativa de apoio às comunidades afetadas pelas enchentes históricas no Rio Grande do Sul.

Segundo um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o desastre causou prejuízos financeiros na casa de R$ 87 bilhões além das perdas humanas, evidenciando a urgência de as cidades investirem em adaptação frente à nova realidade do clima.

A nova etapa destinará 90% dos recursos dos R$ 6 milhões arrecadados ao longo da campanha Juntos Pelo Sul com início em maio de 2024 e é voltada à reconstrução, à resiliência climática e ao fortalecimento social na região do Vale do Taquari.

A mobilização se consolidou como a maior operação humanitária da companhia e já impactou mais de 100 mil pessoas.

As ações incluem a reconstrução de três escolas públicas da região, a elaboração e entrega de planos de contingência para emergências climáticas em nove municípios e a capacitação de cerca de 100 mulheres em situação de vulnerabilidade para atuação na construção civil em áreas de risco.

Reconstrução de escolas e planos de contingência

Com o objetivo de garantir ambientes seguros e adequados para o retorno das atividades educacionais e comunitárias, serão investidos recursos na reconstrução de três escolas públicas no Vale do Taquari: Colégio Estadual Castelo Branco, Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes e Escola Estadual de Ensino Fundamental de Itaipava Ramos.

As obras terão início ainda no primeiro trimestre de 2026.

Os planos de contingência climática contemplarão os municípios de Lajeado, onde a MBRF conta com unidade produtiva: Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Roca Sales, Colinas e Muçum.

O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta das administrações públicas frente a eventos climáticos extremos, cada vez mais comuns e intensos devido às mudanças do clima.

Com conclusão prevista para novembro de 2026, a estratégia será desenvolvida em parceria com a Universidade do Vale do Taquari (Univates) e com especialistas ligados à ONU.

A capacitação das mulheres na construção civil será voltada a moradoras de áreas com potencial de alagamento no Vale do Taquari, em situação de vulnerabilidade social.

Realizada em parceria com o Instituto Mulher em Construção, a formação tem como foco reparos básicos residenciais, permitindo que as participantes atuem tanto em suas próprias casas quanto nas comunidades onde vivem, oferecendo serviços de pequenos consertos e apoio à reconstrução em momentos de emergência.

O curso terá duração aproximada de três meses e promove autonomia, geração de renda e fortalecimento do papel das mulheres nos territórios. As aulas estão previstas para começar em março deste ano.

Impacto positivo de longo prazo

A primeira fase da campanha teve início em maio de 2024, com foco no atendimento emergencial.

Nesse período, foram distribuídas mais de 700 mil refeições, 2,3 toneladas de alimentos não perecíveis, 14 mil litros de água, 10 mil itens de higiene e 6 mil kits de cama e banho, além da criação de um fundo de R$ 6 milhões, resultado de uma campanha de arrecadação que triplicava cada real doado pelo público com um aporte direto da MBRF.

A segunda fase, iniciada em julho de 2024, concentrou-se na retomada da vida comunitária, com a distribuição de móveis e eletrodomésticos para mais de 700 famílias, realização de reformas em escolas, mutirões de voluntariado e oferta de apoio psicológico às famílias impactadas pelo evento climático.

Já a terceira etapa começou em fevereiro de 2025, com foco no desenvolvimento social e econômico regional e as refeições bateram a marca de 1 milhão.

Raquel Ogando, presidente do Instituto MBRF, afirmou que o projeto é contínuo e que desde o início da campanha atuaram de forma consistente para a reconstrução das comunidades e em soluções de impacto social a longo prazo.

"Acreditamos na força das parcerias, que foram essenciais em cada etapa desse trabalho. Seguimos contribuindo de forma efetiva para a recuperação e o desenvolvimento das regiões atingidas, porque entendemos que esse é um compromisso permanente", destacou o executivo em nota.

Entre as parcerias chave da iniciativa, estão aquelas com a sociedade civil, com a Emater/RS e com a Univates, visando o apoio técnico a produtores rurais, cozinhas comunitárias, capacitações em boas práticas alimentares e resiliência climática, além de fortalecer o Banco de Alimentos do RS.