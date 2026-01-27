Turquia define presidente e climate champion da COP31

A COP31 já tem parte de sua liderança definida. Enquanto o ministro do Meio Ambiente, Planejamento Urbano e Mudanças Climáticas da Turquia, Murat Kurum, foi designado presidente da conferência, Samed Agırbaş, assume a função de Climate Champion (Campeão de Alto Nível do Clima), conforme anunciado na última sexta-feira (24).

Atualmente, Agırbaş preside a Zero Waste Foundation. Sua trajetória inclui passagens pela Assembleia da Juventude da Prefeitura Metropolitana de Istambul e pela ONU-Habitat.

A 31º edição da Conferência das Partes está prevista para acontecer entre 9 a 20 de novembro, na cidade de Antália. Assim como ocorreu no Brasil, é provável que a cúpula de líderes aconteça antes do início oficial da COP, desta vez em Istambul.

Preparativos já em andamento

A Turquia garantiu a sede da COP31, que disputava com a Austrália, após negociações lideradas por Kurum na COP30, realizada no Brasil. O acordo final estabeleceu que a Turquia serviria como sede, delegando as responsabilidades de negociação à Austrália.

No último dia 11, foi realizada a primeira reunião preparatória para a conferência, em Antália, cidade mediterrânea que é um importante centro diplomático, além de destino turístico turco muito popular.

Durante o encontro, Kurum reuniu-se com representantes de seis ministérios para coordenar os esforços de organização da cúpula e visitou o Parque de Exposições de Antalya, local onde será realizado o evento.

A conquista do direito de sediar o maior encontro global sobre clima representa um marco importante para a Turquia, que nos últimos anos tem se esforçado em demonstrar que ampliou significativamente seus compromissos climáticos.

Recentemente, o país ratificou o Acordo de Paris, anunciou uma meta de emissões líquidas zero para 2053 e afirmou ter expandido investimentos em energia renovável, eficiência energética e infraestrutura verde.

Conforme a imprensa local, autoridades turcas afirmam que sediar a COP31 oferecerá uma oportunidade para demonstrar esses esforços, além de pressionar por mecanismos mais justos de financiamento climático e maior apoio aos países que enfrentam desastres relacionados às mudanças climáticas.