Summit ESG: agro sustentável e as vantagens para a bioeconomia e para a produtividade

O Summit ESG 2024 traz entre os temas da sua programação a "Bioeconomia e produtividade: As vantagens do agro sustentável".

Danielle Torres, pesquisadora da Embrapa, e Marcus Thieme, diretor financeiro, DRI e ESG da Caramuru Alimentos, sob a condução de Talita Assis, especialista em ESG da EXAME, discutem os caminhos para uma economia mais sustentável, com o apoio da bioeconomia.

"Se formos pensar nos pilares básicos da bioeconomia, considerando os químicos, a energia e os materiais, todos eles deixam de utilizar os insumos de base fóssil para usar insumos derivados de recursos biológicos renováveis. Para chegar no uso eficiente desses recursos e na economia sustentável é necessário contar com muita ciência, tecnologia e desenvolvimento nas diferentes áreas", analisa a pesquisadora da Embrapa.

Desafios globais

A especialista lembra que vários países têm olhado cada vez com mais atenção para a estratégia da bioeconomia, já que há aí um papel importante no enfrentamento de uma série de desafios globais, como o aumento da demanda por alimentos e as mudanças do clima, além da escassez de recursos naturais. Isso mostra, segundo Danielle, como é possível unir os produtos da bioeconomia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como na produção de bioplásticos e o combate à fome.

O executivo da Caramuru avalia que o Brasil tem oportunidades na bioeconomia e pode se posicionar como um protagonista. Ele cita o perfil da matriz energética do país, que no ano passado chegou a 92% do que foi gerado a partir de fontes limpas, como a biomassa resultante do bagaço da cana-de-açúcar e os biocombustíveis.

Hoje, por exemplo, a cada dez carros produzidos no Brasil, nove são flex, movidos a etanol. No caso da Caramuru, que esmaga a soja, parte da produção é destinada ao uso como biocombustível — que chega a 14% ao ser misturado ao diesel. "Nos últimos anos o Brasil tem liderado essa agenda", destaca Thieme.

Sustentabilidade: sob a condução de Talita Assis, da EXAME, Danielle Torres e Marcus Thieme defendem o papel das inovações e da bioeconomia no crescimento e na produtividade do agro (Reprodução)

O Summit ESG da EXAME reúne debates que refletem os principais temas sociais e ambientais de interesse global.

Neste ano, serão realizados 21 painéis, organizados em oito blocos temáticos. Os temas abordados serão: Cadeias de Produção Sustentáveis, Inclusão e Empoderamento Econômico, Transição para uma Economia de Baixo Carbono, Financiando a Transição, Bioeconomia e Agro Sustentável, Soluções para a Transição Energética, Economia Circular e Adaptação e Transição Justa.

Em junho, a EXAME publica o Melhores do ESG, principal guia de sustentabilidade do Brasil, realizado há mais de duas décadas.