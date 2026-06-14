Governo de SP lança 2ª edição de prêmio que busca soluções para crise climática

O Governo de São Paulo lançou nesta semana, durante a Semana do Meio Ambiente, a segunda edição do Prêmio SP Carbono Zero 2026, que reconhece projetos em operação no estado alinhados à estratégia climática paulista.

A iniciativa busca apoiar ações que contribuam tanto para a mitigação quanto para a adaptação às mudanças climáticas e ajudem na promoção de um futuro mais sustentável e resiliente.

Para 2026, as categorias da premiação foram atualizadas para ampliar o alcance das iniciativas contempladas, seguindo recomendações do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas e contribuições das áreas técnicas da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O objetivo é alinhar cada categoria à agenda climática do estado, com modalidades de projetos elegíveis mais claras e abrangentes.

As propostas concorrem em cinco categorias principais:

Agricultura de Baixo Carbono; Resiliência Hídrica e Adaptação Climática; Transição Energética e Combustíveis de Baixo Carbono; Zona Costeira e Oceano; Educação Climática e Justiça Socioambiental.

Além disso, haverá uma categoria especial, “SP Carbono Zero – Destaque 2026”, que selecionará o projeto mais votado entre os primeiros colocados de cada categoria.

Impacto ambiental positivo em SP

“A modelagem proposta para edição 2026 busca incorporar categorias alinhadas ao Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (PEARC), instrumento estratégico do estado que orienta ações de enfrentamento aos impactos das mudanças climáticas, e também ao Plano de Ação Climática (PAC2050), que é a estratégia do governo paulista para atingir a neutralidade de emissões de carbono até 2050", explica a secretária da Semil, Natália Resende. O prêmio ainda engloba o Plano Estadual de Energia 2050 (PEE2050), contemplando projetos e iniciativas de agricultura de baixo carbono, resiliência hídrica, transição energética, zona costeira e oceanos, bem como educação climática.

Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Avaliação, com base em quatro critérios: inovação, impacto, replicabilidade e justiça climática.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de julho. Mais informações e o edital estão disponíveis na página do Compromisso SP Carbono Zero, no site da Semil.

O prêmio faz parte da estratégia climática do Governo de São Paulo, promovendo uma abordagem prática e colaborativa para enfrentar a crise climática. A iniciativa reforça o compromisso do estado com a neutralidade de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) até 2050 e incentiva projetos que envolvam mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

A primeira edição, realizada em 2025, já reconheceu projetos de reflorestamento, economia circular e energia limpa. Os vencedores podem ser conferidos no site da Semil aqui.