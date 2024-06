Summit ESG: projeto de créditos de carbono tem potencial de atração de investimentos

Afinal, quais são os ganhos potenciais com a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE)? O Summit ESG 2024, promovido pela Exame, a maior publicação de negócios do Brasil , apresenta entre os temas da sua programação a "Transição para uma economia de baixo carbono", com a participação do senador Humberto Costa (PT/PE) e a moderação de Antonio Temóteo, repórter especial de Macroeconomia na Exame. O painel integra a agenda do “Mês do ESG 2024”.

Costa lembra o fato de o Parlamento também ser um retrato da divisão ideológica na pauta ambiental. Enquanto parte dos parlamentares defende a transição para uma economia de baixo carbono, outra mantém uma posição negacionista em relação as mudanças climáticas e não leva em consideração a necessidade de se repensar o uso racional dos recursos naturais, explica o senador. "A divisão gera uma grande disputa política entre essas duas propostas".

Brasil: senador Humberto Costa e Antonio Temóteo, repórter especial de Macroeconomia na Exame, falam sobre o papel estratégico da transição energética e o papel do Legislativo (Reprodução)

Costa é presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado e vice-presidente da Comissão Mista do Congresso sobre Mudanças Climáticas, de onde saíram propostas como a do novo Código Florestal. No entanto, não passam pela comissão os projetos que serão votados na Câmara ou no Senado, ou seja, como explica o parlamentar, "ela não tem um papel legislativo importante", mas se mantém como um espaço para o debate político. Agora, por exemplo, está em discussão o problema da desertificação do semi-árido brasileiro.

Agora, a regulação do mercado de carbono no Brasil está no Senado, depois de o projeto de lei ser discutido na Câmara. Costa avalia que o texto tem uma série de pontos positivos, que vai na direção de que aqueles que desenvolvam atividades com grande volume de emissões de gás carbônico possam adquirir créditos daqueles que atuam em setores econômicos sem geração.

"Se não houver grandes mudanças em relação ao que foi aprovado na Câmara, nós vamos aqui ter aqui uma lei bastante sintonizada com o desenho internacional", opina o parlamentar. De antemão, a perspectiva de aprovação do texto, avalia o senador, já tem despertado o interesse de empresários brasileiros e estrangeiros, o que pode fazer do Brasil um destino importante de recursos nessa área.

