EXAME inicia o Mês do ESG com o maior evento de negócios sustentáveis da imprensa brasileira

A EXAME, a maior publicação de negócios do Brasil, dá início nesta terça-feira, 4, à programação do Summit ESG 2024. Tradicionalmente, o evento ocorre no mês de junho, carinhosamente apelidado de "Mês do ESG" pela Exame. Em 2024, serão realizados 21 painéis, organizados em oito blocos temáticos.

Os temas abordados serão: Cadeias de Produção Sustentáveis, Inclusão e Empoderamento Econômico, Transição para uma Economia de Baixo Carbono, Financiando a Transição, Bioeconomia e Agro Sustentável, Soluções para a Transição Energética, Economia Circular e Adaptação e Transição Justa.

A cada semana, dois blocos serão veiculados, sempre às terças e quintas. Cadastre-se aqui para conhecer os detalhes da programação

No primeiro dia do evento, a head de ESG da Exame, Renata Faber, e o editor de ESG, Rodrigo Caetano, lideram debates sobre o poder de influência das grandes corporações e as mudanças na cadeia de suprimentos globais, impulsionadas pelo movimento de nearshoring. Dentre os convidados estão Estevan Sartorelo, cofundador e co-CEO da Dengo Chocolates, e Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU - Rede Brasil. Os painéis serão transmitidos gratuitamente pela página da Exame e no YouTube.

O Summit ESG da Exame é considerado o maior evento ESG da imprensa nacional e reúne debates que refletem a cobertura constante da Exame sobre os principais temas sociais e ambientais de interesse global.

Além disso, em junho, a Exame publica o Melhores do ESG, principal guia de sustentabilidade do Brasil, realizado há mais de duas décadas. A premiação das empresas que mais contribuíram para o desenvolvimento sustentável do país está marcada para o dia 17 de junho, celebrando organizações que se destacam não apenas pelo lucro, mas também pelo compromisso com o desenvolvimento social e a preservação ambiental.

Confira a programação completa do Summit: