Summit ESG: educação e remuneração justa podem impactar o crescimento da economia circular

No Brasil, o potencial de reciclagem dos resíduos produzidos ainda é muito maior do que é reutilizado. Com isso, o país desperdiça a oportunidade de diminuir os impactos sobre os aterros, deixa de gerar riqueza e consome recursos desnecessariamente.

Com a mediação de Renata Faber, diretora de ESG EXAME, Marcos Matos, co-founder e CEO da @eureciclo, e Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, debatem sobre as alternativas mais sustentáveis, como os estímulos aos catadores de resíduos e a adesão da indústria e do consumidor à embalagens reutilizáveis.

"Como acabar com o lixo reaproveitando tudo: a grande virada da economia circular"é um dos temas da programação do Summit ESG 2024, promovido pela EXAME, a maior publicação de negócios do Brasil. Os encontros fazem parte da agenda do “Mês do ESG 2024”.

A logística reversa é um dos entraves para o crescimento circular. Oliveira lembra que o Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas e um terço tem potencial de ser recuperado. No entanto, hoje esse volume não passa de 3%. "Imagine o tamanho do desafio. A decisão tem de ser tomada na origem. Em qual lixeira eu vou colocar [o resíduo]?", pontua o CEO da Green Mining.

Para que a adesão cresça, o ponto de partida para o avanço da reciclagem no Brasil, na opinião de Oliveira, deve ser a educação, com conscientização, sobre o que fazer com o material produzido diariamente.

Ainda segundo o CEO da Green Mining, outra frente importante no processo passa vela valorização de quem faz o trabalho de campo, na coleta de material. Ou seja, com o trabalho do S (social) antes do E (environment), que crescerá na sua esteira.

Apesar de os números brasileiros serem ainda muito tímidos, Matos acredita na possibilidade de avançar na reciclagem. Antes da criação da @eureciclo, que atualmente atende a 7 mil empresas, Matos fez alguns estudos de caso. O empreendedor ficou intrigado, por exemplo, com a evolução da reciclagem na Espanha, que saiu de 5% para quase 80% em 20 anos.

"A geração de resíduo acontece em escala, então entendemos que o processo de reciclagem também precisa ser em escala para se contrapor a isso", analisa Matos.

Summit

O Summit ESG da EXAME é considerado o maior evento ESG da imprensa nacional e promove debates que refletem a cobertura constante da EXAME sobre os principais temas sociais e ambientais de interesse global.

Neste ano, serão realizados 21 painéis, organizados em oito blocos temáticos. Os temas abordados serão: Cadeias de Produção Sustentáveis, Inclusão e Empoderamento Econômico, Transição para uma Economia de Baixo Carbono, Financiando a Transição, Bioeconomia e Agro Sustentável, Soluções para a Transição Energética, Economia Circular e Adaptação e Transição Justa.

