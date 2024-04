EXAME se consolida como maior site de negócios do Brasil

Num mercado com crescente disputa pela atenção de leitores e anunciantes, a EXAME fechou o primeiro trimestre de 2024 com números recordes.

Seu site chegou a 18,3 milhões de usuários únicos em março, num crescimento de 37% em relação ao trimestre anterior, segundo dados do Google Analytics. É um número que consolida a liderança da EXAME no segmento de economia e negócios no Brasil, e que coloca a publicação entre os dez maiores sites de jornalismo do país segundo a plataforma SimilarWeb.

A publicação, criada em 1967, chegou a esses números com sua linha editorial de desenvolver o empreendedorismo brasileiro, com conteúdo de alto nível sobre o ambiente de negócios e investimentos no país.

É uma linha que faz sucesso também nas redes sociais. No LinkedIn, entre concorrentes de mídia brasileiros, a EXAME é a maior em número de seguidores, chegando a 2,8 milhões de usuários. Por lá, também são mais de 1,1 milhão de inscritos na EXAME Weekly e na MacroDrops, newsletters editoriais divulgadas periodicamente na plataforma. No perfil principal da marca no Instagram, são mais de 3 milhões de seguidores.

"Somos um dos veículos de notícias que mais têm crescido no Brasil. Nossa audiência cresceu 50% versus o ano passado em março, e é gratificante vermos a demanda crescente dos brasileiros por conteúdo e informação de qualidade sobre economia, finanças, negócios, ESG e tecnologia", diz Renato Mimica, co-CEO da EXAME.

O crescimento da audiência do site vem acompanhado de um novo projeto visual para a homepage e para as páginas de leitura, com o objetivo de proporcionar uma experiência ainda mais completa e atual aos seus leitores e assinantes. Com um layout mais limpo e adaptável a navegação se torna mais fluída e intuitiva — facilitando a rotina daqueles que buscam informações relevantes e atualizadas.

"O mais interessante da EXAME é o fato de atingir todas as regiões do Brasil. Quando falamos de negócios estamos conversando com a Faria Lima, mas também com empresários do Norte ao Sul", diz o co-CEO Pedro Valente.

Os bons números na frente de audiência se somam a um crescimento consistente na plataforma de educação, a Faculdade EXAME, que também se consolida como umas das que mais crescem no Brasil, além da frente de ensino corporativo, a EXAME Corporate, que produz sob medida os conteúdos para empresas dos mais variados setores. Nos últimos três anos, a EXAME impactou dezenas de milhares de alunos e executivos.