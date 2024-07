Summit ESG: a ajuda que a natureza pode dar para os negócios

Soluções baseadas na natureza fazem parte da evolução da humanidade. Como termo, no entanto, surgiu há cerca de duas décadas e tem ganhado mais a atenção por conta da crise climática e pela própria perda de biodiversidade. A alternativa pode ser uma forma de reduzir despesas, tornar o negócio mais eficiente e mais sustentável.

O painel "A eficiência e o baixo custo das soluções baseadas na natureza", mediado por Mariana Rico, coordenadora acadêmica MBA ESG Faculdade Exame, recebe Guilherme Setubal, gerente de ESG e RI da Dexco e conselheiro do IBRI e Instituto ITAUSA, para debater o tema.

O encontro integra a agenda do Summit ESG 2024, promovido pela Exame, a maior publicação de negócios do Brasil, e faz parte de uma série de eventos do “Mês do ESG 2024”.

O ativo floresta, segundo Setubal, é o principal ativo da Dexco, que conta com cerca de 140 mil hectares de floresta plantada. A empresa é a primeira do Hemisfério Sul com a certificação FSC®, obtida em 1995. Atualmente 99,8% das florestas da companhia contam com esse certificado. Também há planos de expansão para os fornecedores de madeira (fomentados), com o objetivo de chegar a 80%.

"Não tem nada mais eficiente e duradouro para compensar as emissões de gás de efeito estufa (GEE) do que a floresta", resume.

A companhia também investido em projetos de utilização de resíduos. Todas as unidades contam com estações de tratamento de efluentes (ETEs). Os efluentes, após tratamento, são adicionados às cinzas das caldeiras (originadas do uso de biomassa), e colocados em uma compostagem.

O produto final obtido após o processo de compostagem é usado como adubo para o crescimento florestal da Dexco. O retorno com a solução baseada na natureza, cita Setubal, elimina o descarte de resíduo em aterros, evita a compra de adubo e tem impacto financeiro, já que elimina uma série de despesas.

Summit

O Summit ESG da Exame é considerado o maior evento ESG da imprensa nacional e reúne debates que refletem a cobertura constante da Exame sobre os principais temas sociais e ambientais de interesse global.

Neste ano, foram realizados 22 painéis, organizados em oito blocos temáticos. Entre os temas abordados estão: Cadeias de Produção Sustentáveis, Inclusão e Empoderamento Econômico, Transição para uma Economia de Baixo Carbono, Financiando a Transição, Bioeconomia e Agro Sustentável, Soluções para a Transição Energética, Economia Circular e Adaptação e Transição Justa.