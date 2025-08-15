Seu cachorro pode ter uma pegada de carbono maior do que você imagina, diz estudo

Um estudo publicado na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos expôs uma lacuna entre a percepção pública e a realidade científica sobre as mudanças climáticas. O estudo demonstra que a maioria das pessoas superestima o impacto de ações cotidianas pela sustentabilidade, como reciclagem, enquanto subestima drasticamente decisões de maior peso ambiental.

Entre os achados mais surpreendentes está o impacto climático dos cães de estimação — uma das ações individuais mais subestimadas pelos participantes. A explicação é direta: cães são carnívoros que demandam proteína animal diariamente, e a produção de carne representa uma das principais fontes de gases do efeito estufa.

"As pessoas simplesmente não fazem a conexão entre pets e emissões de carbono. Posso adotar 100 coelhos e não vou gerar nem perto do impacto da dieta de um cão carnívoro", explica a pesquisadora Jiaying Zhao, da Universidade de British Columbia. O impacto da pecuária, fonte para a dieta canina, contribui com emissões de metano, desmatamento para pastagens e uso intensivo de recursos hídricos.

Segundo a pesquisa, entre as alternativas para criar pets de forma mais sustentável estão:

Rações baseadas em frango, peixe ou insetos no lugar de carne bovina

Considerar pets herbívoros, como coelhos

Buscar marcas que usem proteínas de fontes sustentáveis

Ações individuais pela sustentabilidade

A pesquisa identificou quais ações têm maior impacto ambiental versus aquelas percebidas como mais importantes pelo público:

Ações de alto impacto mais subestimadas:

Evitar viagens aéreas

Utilizar energia renovável residencial

Não adotar cães de grande porte

Ações de impacto limitado mais superestimadas:

Reciclagem doméstica

Substituição de lâmpadas por LED

Uso de eletrodomésticos eficientes

Lavar roupas em água fria

Ações que têm impacto positivo:

Escolher fontes renováveis

Repensar os meios de transporte utilizado

Por que erramos tanto?

Segundo os pesquisadores, três fatores explicam essas distorções:

Visibilidade das ações

Reciclagem é concreta e visível, enquanto emissões de carbono são invisíveis ao olho humano.

Frequência vs. impacto

Ações diárias, como separar os resíduos, ganham peso psicológico desproporcional comparadas a decisões menos frequentes, como viajar de avião.

Influência do marketing

Décadas de campanhas focaram em ações individuais menores, enquanto questões estruturais recebem menos atenção midiática.

Impacto ambiental das viagens aéreas

Segundo a Organização da Aviação Civil Internacional, um voo econômico de ida e volta em um Boeing 737 de Nova York a Los Angeles produz mais de 590 kg de emissões por passageiro. Evitar esse único voo economiza tanto carbono quanto parar de comer carne durante um ano inteiro ou viver sem carro por mais de três meses, segundo estimativas.

As aeronaves emitem não apenas dióxido de carbono, mas também óxidos de nitrogênio e contrails (rastros de condensação) que impedem a dispersão de gases do efeito estufa para o espaço.