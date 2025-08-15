ESG

Seu cachorro pode ter uma pegada de carbono maior do que você imagina, diz estudo

Segundo pesquisa, as dietas de animais carnívoros, como cães, podem influenciar nas ações de sustentabilidade de seus tutores

Pesquisa aponta as ações de maior impacto ambiental que são subestimadas e as de menor impacto que são superestimadas (damedeeso/Getty Images)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14h37.

Um estudo publicado na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos expôs uma lacuna entre a percepção pública e a realidade científica sobre as mudanças climáticas. O estudo demonstra que a maioria das pessoas superestima o impacto de ações cotidianas pela sustentabilidade, como reciclagem, enquanto subestima drasticamente decisões de maior peso ambiental.

Entre os achados mais surpreendentes está o impacto climático dos cães de estimação — uma das ações individuais mais subestimadas pelos participantes. A explicação é direta: cães são carnívoros que demandam proteína animal diariamente, e a produção de carne representa uma das principais fontes de gases do efeito estufa.

"As pessoas simplesmente não fazem a conexão entre pets e emissões de carbono. Posso adotar 100 coelhos e não vou gerar nem perto do impacto da dieta de um cão carnívoro", explica a pesquisadora Jiaying Zhao, da Universidade de British Columbia. O impacto da pecuária, fonte para a dieta canina, contribui com emissões de metano, desmatamento para pastagens e uso intensivo de recursos hídricos.

Segundo a pesquisa, entre as alternativas para criar pets de forma mais sustentável estão:

  • Rações baseadas em frango, peixe ou insetos no lugar de carne bovina
  • Considerar pets herbívoros, como coelhos
  • Buscar marcas que usem proteínas de fontes sustentáveis

Ações individuais pela sustentabilidade

A pesquisa identificou quais ações têm maior impacto ambiental versus aquelas percebidas como mais importantes pelo público:

Ações de alto impacto mais subestimadas:

  • Evitar viagens aéreas
  • Utilizar energia renovável residencial
  • Não adotar cães de grande porte

Ações de impacto limitado mais superestimadas:

  • Reciclagem doméstica
  • Substituição de lâmpadas por LED
  • Uso de eletrodomésticos eficientes
  • Lavar roupas em água fria

Ações que têm impacto positivo:

Por que erramos tanto?

Segundo os pesquisadores, três fatores explicam essas distorções:

Visibilidade das ações

Reciclagem é concreta e visível, enquanto emissões de carbono são invisíveis ao olho humano.

Frequência vs. impacto

Ações diárias, como separar os resíduos, ganham peso psicológico desproporcional comparadas a decisões menos frequentes, como viajar de avião.

Influência do marketing

Décadas de campanhas focaram em ações individuais menores, enquanto questões estruturais recebem menos atenção midiática.

Impacto ambiental das viagens aéreas

Segundo a Organização da Aviação Civil Internacional, um voo econômico de ida e volta em um Boeing 737 de Nova York a Los Angeles produz mais de 590 kg de emissões por passageiro. Evitar esse único voo economiza tanto carbono quanto parar de comer carne durante um ano inteiro ou viver sem carro por mais de três meses, segundo estimativas.

As aeronaves emitem não apenas dióxido de carbono, mas também óxidos de nitrogênio e contrails (rastros de condensação) que impedem a dispersão de gases do efeito estufa para o espaço.

