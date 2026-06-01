MOVER abre 11 mil bolsas gratuitas de idiomas para pessoas negras

O Movimento pela Equidade Racial, o MOVER, abriu uma nova chamada com 11 mil bolsas gratuitas de idiomas para pessoas negras. A iniciativa é realizada em parceria com a EF, empresa global de educação privada, por meio do programa MOVER Mundo Idiomas.

As inscrições estão abertas até 14 de junho. Os cursos são online e podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil. Nesta nova etapa, há bolsas para inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros.

Segundo o MOVER, a nova chamada foi aberta após a alta procura pela primeira oferta de bolsas de 2026. As vagas são voltadas tanto para colaboradores das mais de 50 empresas associadas ao movimento quanto para o público em geral.

Quem pode participar?

O programa é destinado a pessoas negras a partir de 16 anos que não tenham licença ativa na plataforma da EF.

A iniciativa busca ampliar o acesso gratuito ao aprendizado de idiomas e apoiar o desenvolvimento profissional de pessoas negras. O projeto também integra a meta do MOVER de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo até 2030.

Quais cursos estão disponíveis?

Os participantes poderão estudar os idiomas oferecidos pela plataforma da EF. Nesta etapa, as bolsas contemplam cursos de:

inglês;

espanhol;

francês;

alemão;

sueco;

português para estrangeiros.

Como se inscrever nas bolsas de idiomas do MOVER?

Veja o passo a passo:

1. Confira se você atende aos critérios

Antes de se inscrever, verifique se você se enquadra no público-alvo do programa. É necessário ser uma pessoa negra, ter pelo menos 16 anos e não possuir licença ativa na EF.

2. Acesse a página de inscrição

Os interessados devem acessar o link de inscrição divulgado pelo MOVER e pela EF. O cadastro deve ser feito até 14 de junho.

3. Escolha os idiomas de interesse

Durante o processo, o candidato poderá selecionar os cursos disponíveis. A nova chamada oferece bolsas para inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros.

4. Finalize o cadastro

Depois de preencher as informações solicitadas, é preciso concluir a inscrição dentro do prazo. As aulas serão realizadas de forma online, o que permite o acesso de qualquer lugar do Brasil.

5. Acompanhe as orientações do programa

Após a inscrição, os candidatos devem acompanhar as comunicações enviadas pelo programa com informações sobre acesso à plataforma, início dos estudos e uso da bolsa.

Mais de 130 mil bolsas desde 2022

Desde 2022, o MOVER e a EF já ofereceram mais de 130 mil bolsas de estudo. Segundo dados de impacto do programa, a edição de 2025 registrou 85% de engajamento entre os participantes.

O levantamento também mostrou que 84% dos alunos relataram evolução significativa no aprendizado, especialmente em comunicação. Além disso, 51% disseram se sentir mais confiantes em situações de exposição, como reuniões e apresentações, e 43% afirmaram ter recebido reconhecimento externo, como feedbacks positivos ou novas oportunidades a partir do aprendizado de um novo idioma.

Educação como inclusão

Para Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do MOVER, a alta procura pelos cursos mostra o impacto do acesso ao ensino de idiomas na trajetória profissional e pessoal de pessoas negras.

“Com essa turma extra, queremos permitir que mais pessoas negras tenham acesso gratuito a uma formação conectada às demandas de um mercado cada vez mais global, ampliando oportunidades, fortalecendo a confiança e contribuindo para o desenvolvimento de carreiras”, afirma.

Tarsiane Diniz, diretora de Impacto Social na América Latina da EF, diz que ampliar o acesso gratuito à formação em idiomas significa criar oportunidades concretas para o desenvolvimento de habilidades essenciais. “Mais do que aprender uma nova língua, esse processo permite ampliar horizontes, fortalecer a confiança e encontrar sua própria voz em diferentes espaços e contextos”, afirma.

Impacto na carreira

Entre os participantes que já passaram pelo programa está Priscila Bispo, que começou a aprender inglês por meio da iniciativa. Segundo ela, o curso ajudou a fortalecer sua confiança, autoestima e motivação para seguir estudando.

“Como profissional que trabalha com educação empreendedora, meu sonho é alcançar fluência suficiente para realizar apresentações, conduzir treinamentos e conhecer outros países”, diz.

Até quando vão as inscrições?

As inscrições para as 11 mil bolsas gratuitas do MOVER Mundo Idiomas ficam abertas até 14 de junho.