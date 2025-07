Novo programa do Piauí quer gerar 20 milhões de créditos de carbono até 2030 e frear desmatamento

O Piauí, estado da região do Matopiba conhecida por estar dentro do arco do desmatamento, deu um passo para conter a devastação florestal e lançou um programa para gerar 20 milhões de créditos de carbono até 2030 por meio de políticas públicas efetivas e comercializar para empresas e países que buscam cumprir suas metas de redução de emissões.

A iniciativa segue o exemplo de outros projetos pioneiros recentes implementados no Pará e Tocantins, com o Brasil no centro das atenções globais por sediar a COP30 neste ano e se posicionando como terreno fértil para soluções verdes e oportunidades no mercado de carbono.

Segundo o último levantamento do Mapbiomas referente a 2024, o Cerrado é o bioma que lidera em área desmatada, respondendo por 52,5% (652.197 hectares) e o Piauí está em alerta crítico junto com Maranhão, Tocantins e Bahia. Juntos, os quatro correspondem a 42% de toda vegetação suprimida no país.

Por outro lado, [grifar]o governo estadual celebrou um recuo de 12% no ano passado e agora visa reduzir mais 10% até o final de 2025 com o novo programa.

Projeto REDD+ e acordo milionário

O acordo foi firmado com a companhia suíça Mercuria, que prevê investir entre R$ 10 a R$ 20 milhões por meio do seu fundo Silvania voltado a financiar soluções climáticas, e uma parceria com a Systemica para apoio técnico e estruturação.

Já o desenvolvimento será realizado pela empresa de serviços ambientais Geonoma, também sócia da Mercuria e à frente do projeto no Tocantins.

Em nota, o governo ressaltou que os créditos gerados por Estados são conhecidos como REDD+ jurisdicionais e envolvem ações de preservação florestal em todo seu território, não se limitando a áreas específicas ou delimitadas.

Este selo é um dos mais rigorosos do mercado voluntário de carbono. Pela sua maior abrangência em extensão, o foco é evitar a migração do desmatamento para regiões vizinhas.

Segundo o governador, Rafael Fonteles, o acordo representa um passo importante no combate à crise climática.

"Não apenas protegeremos nossas florestas, mas também criaremos oportunidades sustentáveis para nossas comunidades”, destacou em nota.

Pontapé inicial no Pará e Tocantins

No caso do Pará, sede da COP30, o anúncio foi realizado em setembro do ano passado durante a Semana do Clima de Nova York e prevê a venda de 12 milhões de créditos de carbono. A quantia, comercializada a US$ 15 por tonelada, se tornou o maior contrato de comercialização de CO2 da história, atingindo o valor de quase R$ 1 bilhão.

Já no Tocantins, a estimativa é gerar 13 milhões de créditos, também em parceria com a Mercuria.

Na semana passada, o Brasil também conquistou uma posição de destaque ao emitir os primeiros créditos por agricultura regenerativa nas Américas. Com a regulamentação do mercado regulado de carbono em novembro de 2024, a expectativa é destravar novos projetos nos próximos anos e abrir oportunidades tanto na comercialização nacional como internacional.

Pedro Plastino, especialista em negócios climáticos e um dos fundadores da Future Carbon, disse à EXAME que o cenário é promissor e que embora este mercado ainda esteja nos primeiros passos, há um potencial imenso.

"O Brasil é a Arábia Saudita dos créditos de carbono, qualquer iniciativa de reflorestamento, proteção de florestas ou tecnologia sustentável tem um peso enorme. As empresas já entenderam isso e estão enxergando sustentabilidade como negócio", disse.