Labradora brasileira é campeã mundial de surfe para cães; veja fotos

O Brasil voltou a se destacar no Campeonato Mundial de Surf Dog, realizado na tradicional Linda Mar Beach, em Pacifica, Califórnia (EUA), no último sábado, 2. A labradora Cacau, acompanhada por seu tutor Ivan Quintães, somou três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, alcançando o título de Top Dog 2025, o mais cobiçado da competição.

O feito confirma o domínio brasileiro no surfe para cães, sendo a segunda vez consecutiva que o país lidera o pódio. A vitória de Cacau reafirma o legado construído por Bono, o cão surfista que conquistou cinco títulos mundiais.

A edição de 2025 teve uma carga simbólica ainda mais forte para a equipe brasileira: o campeonato aconteceu na véspera do aniversário de 15 anos de Bono, marco de longevidade e vitalidade para um cão atleta que continua saudável, ativo e parte da história viva do esporte. A participação da cadela Cacau, filha de Bono, reforça a continuidade de um legado iniciado há mais de uma década.

A Família Surf Dog, formada por Ivan, Camila Tani, a filha Moana, e os cães Cacau, Bono, Mukeka e a gata Cocada, segue com sua rotina em Búzios (RJ), onde realiza treinos técnicos e compartilha momentos de lazer.

O que é o Campeonato Mundial de Surf Dog

Realizado desde 2006, o evento contou com a presença de milhares de espectadores na Pacifica State Beach, que recebeu centenas de animais, das mais diversas raças. A competição conta com disputas em categorias para diferentes portes, raça e para cães sozinhos ou acompanhados pelos donos. Os animais são avaliados em quesitos com técnica, confiança e tamanho ou força de cada onda surfada.

A primeira competição de Surf Dog da história foi concebida e proposta pelo autor do livro The Dog's Guide to Surfing. Depois de abordar um hotel do sul da Califórnia para sediar a competição, o evento de estreia aconteceu no Hotel Loews Coronado em San Diego. O dinheiro arrecadado no evento é destinado a instituições locais, sem fins lucrativos, que ajudam a cuidar de animais em situação de risco.