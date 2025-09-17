ESG

Contaminação por combustíveis fósseis afeta a saúde desde a gestação até a velhice, aponta estudo

Pesquisa da Aliança Global pelo Clima e Saúde aponta os principais efeitos relacionados à extração e à combustão de petróleo, carvão e gás

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15h29.

Última atualização em 17 de setembro de 2025 às 15h54.

A sul-africana Musawenkosi Dhlamini, de 22 anos, passou boa parte da infância fora das quadras de esportes e das brincadeiras comuns a crianças: correr era sinônimo de falta de ar. Foi aos 7 anos que ela recebeu o diagnóstico de asma, após dezenas de entradas no hospital e internações. “Minha garganta se fechava e eu não podia fazer nada”, conta.

Foi só durante a adolescência que Dhlamini conseguiu identificar a causa de seus problemas de respiração: a região onde mora, Witbank, é cercada por minas de carvão. “Viver em uma área contaminada como essa me afetou e me colocou na condição em que estou agora”, afirma.

COP30: acesse o canal do WhatsApp da EXAME sobre a Conferência do Clima do ONU e saiba das novidades!

A contaminação por conta da exploração de combustíveis fósseis é foco de um estudo da Aliança Global pelo Clima e Saúde. Os pesquisadores descobriram que essa exposição à extração e à combustão de carvão, petróleo e gás está associada a problemas desde o desenvolvimento fetal até a velhice.

Durante a gestação, os efeitos são ainda mais notáveis. Baixo peso ao nascer, parto prematuro, aborto espontâneo e anomalias congênitas são alguns dos efeitos causados pela exposição a combustíveis fósseis, sendo uma parcela deles permanente e com efeitos para a saúde da criança por toda a vida.

Na primeira infância, essa contaminação deixa marcas, segundo o estudo, pela vulnerabilidade da saúde das crianças, puxado pelo seu ritmo respiratório mais rápido, vias aéreas estreitas e órgãos em desenvolvimento.

Perigos dos combustíveis fósseis para a saúde

O estudo lista alguns dos principais prejuízos para a saúde de crianças após a exposição a combustíveis como carvão, petróleo e gás:

  • Perda de função pulmonar, piora da asma e outras doenças respiratórias;
  • Risco de doenças cardiovasculares e hospitalizações;
  • Alteração na fundação cognitiva e saúde mental por impactos no cérebro e sistema nervoso;
  • Maior risco de câncer, como leucemia;
  • Danos reprodutivos;
  • Mortalidade precoce.

Aos idosos, o convívio com a produção de combustíveis fósseis pode levar à deterioração na fundação dos órgãos de forma progressiva e ao agravamento de doenças crônicas pré-existentes.

Etapas da produção geram diferentes riscos

A pesquisa também descobriu que cada fase da produção de combustíveis não sustentáveis apresenta riscos diferentes para a saúde humana.

Durante a extração, por exemplo, a liberação de benzeno e metais pesados agrava as taxas de doenças cardiorespiratórias e vasculares, complicações na gravidez e distúrbios neurológicos.

Já na refinação e processamento, a emissão de substâncias químicas acelera os riscos graves de câncer.

A etapa de combustão, seja nas usinas de energia, seja em veículos, gera nitrogênio e material particulado, o que acelera os riscos de asma, doenças cardíacas, derrame, demência e mortalidade prematura.

Principais impactados

Entre os principais afetados por essa exploração estão os trabalhadores da indústria. Segundo dados da Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, o trabalho com o petróleo está associado a um maior risco de cânceres de próstata, bexiga, mesotelioma, melanoma cutâneo e mieloma múltiplo.

Além disso, as comunidades marginalizadas também estão entre a população mais impactada, segundo o estudo, devido ao acesso mais dificultado a serviços de saúde, tecnologias limpas, empregos verdes e opções seguras de moradia.

COP30: 79 países confirmam hospedagem; governo aumenta subsídio para nações pobres para US$ 197

Dr. Nicholas Talley, presidente do conselho da organização Doutores pelo Meio Ambiente da Austrália, afirma que já vê os impactos da exploração indiscriminada de carvão, petróleo e gás nas novas gerações.

“Há evidências contundentes de um aumento nas hospitalizações quando o material particulado [por exemplo, da fumaça de incêndios florestais] cobre nossa região. Médicos e enfermeiros na linha de frente são testemunhas, dia após dia, das consequências devastadoras da poluição por combustíveis fósseis”, conta.

