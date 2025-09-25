China projeta corte de 7% a 10% nas emissões de carbono até 2035

Xi Jinping afirma que China irá implantar novas medidas verdes (Leon Sadiki/Getty Images)
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h14.
O presidente chinês, Xi Jinping, destacou a redução de carbono como prioridade central na agenda climática da China. Ele afirmou que 2025 marca o 10º aniversário do Acordo de Paris e representa um momento decisivo para a apresentação de uma nova rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).
Xi ressaltou que a China busca reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa de toda a economia em 7% a 10% até 2035, em relação ao pico atual, com metas ainda mais ambiciosas a longo prazo. Para alcançar isso, o país planeja ampliar o consumo de energia não fóssil para mais de 30% do total e aumentar a capacidade instalada de geração eólica e solar para 3,6 bilhões de quilowatts, seis vezes maior que em 2020.
O presidente reforçou que a transformação verde e de baixo carbono deve avançar globalmente, mesmo diante de países que adotam políticas divergentes. Ele destacou a necessidade de colaboração internacional em tecnologias e indústrias verdes, além de apoio financeiro e técnico aos países em desenvolvimento, para reduzir a lacuna Norte-Sul e garantir que o crescimento sustentável beneficie todas as regiões.
Entre outras medidas, Xi anunciou o aumento do estoque florestal para mais de 24 bilhões de metros cúbicos, a consolidação de veículos de nova energia como principal fonte de vendas de carros novos e a expansão do mercado nacional de comércio de emissões de carbono para as principais indústrias de alta emissão. Ele afirmou que essas iniciativas visam consolidar uma sociedade resiliente ao clima.
O presidente chinês destacou que o cumprimento das metas de redução de carbono depende de esforços internos da China e de um ambiente internacional favorável. Ele reforçou a necessidade de todos os países adotarem políticas concretas de redução de emissões e a fortalecer a cooperação global para enfrentar as mudanças climáticas.