China projeta corte de 7% a 10% nas emissões de carbono até 2035

Xi Jinping afirmou nesta quarta-feira, 24, que o país irá reduzir suas emissões de gases estufa

Xi Jinping afirma que China irá implantar novas medidas verdes (Leon Sadiki/Getty Images)

China2Brazil
Agência

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 17h14.

O presidente chinês, Xi Jinping, destacou a redução de carbono como prioridade central na agenda climática da China. Ele afirmou que 2025 marca o 10º aniversário do Acordo de Paris e representa um momento decisivo para a apresentação de uma nova rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Xi ressaltou que a China busca reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa de toda a economia em 7% a 10% até 2035, em relação ao pico atual, com metas ainda mais ambiciosas a longo prazo. Para alcançar isso, o país planeja ampliar o consumo de energia não fóssil para mais de 30% do total e aumentar a capacidade instalada de geração eólica e solar para 3,6 bilhões de quilowatts, seis vezes maior que em 2020.

Transformação verde

O presidente reforçou que a transformação verde e de baixo carbono deve avançar globalmente, mesmo diante de países que adotam políticas divergentes. Ele destacou a necessidade de colaboração internacional em tecnologias e indústrias verdes, além de apoio financeiro e técnico aos países em desenvolvimento, para reduzir a lacuna Norte-Sul e garantir que o crescimento sustentável beneficie todas as regiões.

Entre outras medidas, Xi anunciou o aumento do estoque florestal para mais de 24 bilhões de metros cúbicos, a consolidação de veículos de nova energia como principal fonte de vendas de carros novos e a expansão do mercado nacional de comércio de emissões de carbono para as principais indústrias de alta emissão. Ele afirmou que essas iniciativas visam consolidar uma sociedade resiliente ao clima.

Cooperação global

O presidente chinês destacou que o cumprimento das metas de redução de carbono depende de esforços internos da China e de um ambiente internacional favorável. Ele reforçou a necessidade de todos os países adotarem políticas concretas de redução de emissões e a fortalecer a cooperação global para enfrentar as mudanças climáticas.

