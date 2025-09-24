Ciência

Fenômeno que matou 4 milhões de animais no Pacífico pode retornar — e mais agressivo desta vez

Onda de calor desse tipo já ocorreu entre 2014 e 2016 e foi responsável pela morte de milhares de airos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17h03.

Cientistas alertam que uma nova onda de calor marinha, semelhante à que quase extinguiu uma espécie de ave no Pacífico, pode estar se formando novamente. O fenômeno, apelidado de "Blob" (ou "Bolha", em português), foi responsável pela morte de quatro milhões de airos entre 2014 e 2016, afetando uma vasta região do nordeste do Oceano Pacífico.

De acordo com o Copernicus, o programa da União Europeia dedicado ao monitoramento das mudanças climáticas, a temperatura média da superfície do Pacífico alcançou 20,82 °C em agosto deste ano. Esse valor é o terceiro mais alto registrado para o mês desde o final do século XIX, ficando apenas 0,16 °C abaixo do recorde anterior de agosto de 2023.

As regiões mais afetadas

As recentes análises indicam que, dessa vez, o fenômeno se espalhou por uma área ainda maior, abrangendo cerca de 8.000 quilômetros, desde a costa oeste dos Estados Unidos até o Japão, segundo informações da emissora americana CNN. Para comparação, o "Blob" de 2014 cobriu uma área de aproximadamente 1.600 quilômetros, do Mar de Bering até o Golfo do Alasca.

Especialistas do Serviço Nacional de Parques dos EUA explicam que o evento é desencadeado por uma combinação de fatores: “temperaturas mais altas do ar (que aquecem a superfície do oceano), alterações nos padrões de vento (que alteram a mistura de águas e trazem água fria das profundezas) e a massa de água quente persistente ao longo do equador, conhecida como ENSO (El Niño-Oscilação Sul)”.

Como fenômeno ameaça vida marinha?

A onda de calor marinha de 2014 foi considerada uma das maiores mortes em massa de uma única espécie na história recente. Um ano após o início do fenômeno, em 2015, a cadeia alimentar de diversas espécies já estava severamente afetada, e grandes colônias de airo-comum (Uria aalge) começaram a enfrentar escassez de alimentos.

As aves que não sucumbiam à fome acabavam debilitadas a ponto de não conseguir se reproduzir. O impacto foi devastador: 62 mil aves morreram em um único ano, totalizando 4 milhões ao longo de toda a duração do evento.

Acompanhe tudo sobre:onda de calorMudanças climáticasOceanosAnimais

