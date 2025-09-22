Semana do Clima de NY: plataforma lançada avalia metas climáticas e destaca alta ambição do Brasil

"Estamos em um ponto de inflexão em relação à necessidade de aumentar rapidamente tanto a nossa ambição quanto a implementação."

A declaração de Nate Hultman, diretor fundador do Centro Global de Sustentabilidade (CGS) da Universidade de Maryland, marca o lançamento da organização de uma nova plataforma digital para monitorar o progresso climático de 12 países responsáveis por uma parcela significativa das emissões globais de gases de efeito estufa.

O anúncio acontece nesta segunda-feira, 22, durante a Semana do Clima de Nova York e em um momento crítico para o combate da crise climática e com pressão política de todos os lados para compromissos mais ambiciosos rumo à COP30 em Belém do Pará.

A menos de 50 dias da grande conferência do clima da ONU, apenas 34 dos 193 signatários da Convenção do Clima da ONU entregaram suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) que definem a redução de emissões alinhadas com o Acordo de Paris até 2035. Os países deveriam ter apresentado até fevereiro deste ano, prazo que já foi prorrogado.

De acordo com o Climate Action Tracker, os que entregaram representam menos de 24% das emissões globais.

Na quarta-feira, 24, o presidente Lula dividirá com o secretário-geral da ONU, António Guterres, a copresidência da Cúpula de Alto Nível sobre Mudança Climática e reunirá 109 países com o objetivo central de acelerar a entrega das metas climáticas atrasadas.

A expectativa do governo brasileiro é que entre 100 e 120 países anunciem nas próximas semanas e que se chegue a pelo menos 80% dos gases emitidos contemplados.

"É a hora dos países fazerem essa revisão e atualizarem suas metas para que sejam tão ambiciosas quanto suas economias permitirem. Muitos ainda estão ausentes ou apresentam compromissos potencialmente inadequados", complementou Nate, na coletiva de imprensa.

Para o especialista, mesmo que algumas metas sejam ambiciosas e viáveis, elas cobrem apenas um terço da economia global -- o que é insuficiente frente aos desafios planetários.

"A ambição não é uma questão de viabilidade, mas sim de prioridade", destacou.

Países contemplados

O primeiro lote de análise da nova plataforma inclui 10 países: Austrália, Brasil, Canadá, China, Índia, Indonésia, Japão, México, República da Coreia (Coreia do Sul) e África do Sul. Além desses, Estados Unidos e União Europeia serão contemplados, mas ainda sem o mesmo nível de detalhamento devido a um cenário ainda indefinido.

O bloco europeu adiou novamente a entrega da sua NDC, e disse no fim de semana que irá apresentar apenas uma carta de intenção na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O documento deve indicar uma redução entre 66,25% e 72,5% das emissões até 2035, em comparação com os níveis de 1990, mas ainda sem compromisso formal.

Segundo Nate, o caso americano é particular pois há uma grande margem de incerteza devido às políticas de Trump.

A avaliação atual projeta uma faixa ampla para 2035 "indo desde pouco mais de 60% até pouco mais de 50% de redução", devido a instabilidades e o papel crescente das ações subnacionais. Uma atualização deve ser publicada "dentro de duas a três semanas, provavelmente em outubro", prometeu o especialista.

Para o Brasil, a análise projeta que o país pode alcançar uma redução de 72% a 76% das emissões até 2035, comparado ao ano-base de 2005, enquanto a NDC oficial estabelece de 59% a 67%.

"Entendemos que o compromisso brasileiro está no campo da alta ambição", disse Ryna Cui, diretora de pesquisa do CGS, à EXAME.

A especialista destacou ainda o potencial do país na liderança global da agenda climática.

"O Brasil pode ser pioneiro tanto em acabar com o desmatamento quanto em avançar em políticas para reduzir metano no setor agropecuário. É uma questão desafiadora para muitas nações", ressaltou.

Diferencial da nova metodologia

Questionados sobre o diferencial da nova plataforma em relação a outras já existentes e consolidadas como a Climate Action Tracker, Nate explicou à EXAME que sua metodologia é "de baixo para cima" e trabalha as especificidades de cada país, enquanto outras aplicam fórmulas uniformes globalmente.

"A nossa abordagem reflete o processo que cada nação utiliza para definir suas metas, considerando a realidade nacional", disse.

Outro diferencial é que a abordagem do CGS inclui conversas com especialistas locais e análises setoriais detalhadas, especialmente do setor de energia.

"Para a maioria dos países, e também globalmente, este setor é responsável pelo maior potencial de redução de emissões até 2035", complementou Ryna.

No caso brasileiro, porém, o perfil é diferente, o que leva a incertezas em relação ao retrato das emissões. "O Brasil convive com uma singularidade de ter um sistema energético muito limpo e o maior problema ambiental vindo do setor de uso da terra e do metano na agropecuária", observou a pesquisadora.

Segundo ela, a iniciativa irá oferecer informações de políticas públicas sobre como o setor elétrico pode ser transformado, com metas de expansão de renováveis e também de eliminação progressiva de combustíveis fósseis.

Para 2026, a ideia é expandir a plataforma e incluir dados sobre outros países, além de detalhamentos setoriais para além da eletricidade.